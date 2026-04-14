Partidos de hoy martes 14 de abril de 2026

La agenda deportiva de este martes 14 de abril de 2026 presenta una cartelera de alto voltaje que decidirá el rumbo de los clubes más importantes del mundo. Con la Champions League en su fase más crítica y la Copa de Campeones de la Concacaf buscando a sus semifinalistas, la actividad futbolística no dará tregua desde las primeras horas de la tarde.

Hugo Ekitike del Liverpool tras caer ante el PSG en Champions League | AP

Duelos de titanes en Europa y la batalla por la Concacaf

El foco principal del día se sitúa en los Cuartos de Final del torneo de la UEFA. A las 13:00 horas (tiempo del centro de México) Barcelona se enfrenta a Atlético de Madrid en un compromiso donde el conjunto catalán tiene la obligación de remontar el marcador para evitar la eliminación.

La transmisión será exclusiva a través de HBO Max. Simultáneamente, Liverpool recibirá a PSG en Anfield, también con la necesidad de remontar; un choque de estilos que definirá a otro semifinalista europeo, disponible por HBO Max y TNT Sports.

En la región norte del continente, la Concachampions entra en acción con dos de los equipos más populares de México. A las 19:00 horas, Cruz Azul se mide ante el LAFC de la MLS, con la urgencia de buscar una goleada que le permita revertir su situación actual y avanzar de ronda.

Jugadores de Cruz Azul en lamento tras la derrota frente a LAFC | MEXSPORT

Más tarde, a las 21:30 horas, América cerrará la jornada contra el Nashville SC, buscando consolidar su dominio en la zona. Tanto las Águilas como la Máquina llegan en medio de una racha sin victoria, por lo que tratarán de revertirla este martes. Ambos juegos irán a través de FOX One y FOX.

¿Qué otros partidos hay este martes 14 de abril?

Previamente, la jornada iniciará en el fútbol asiático con la AFC Champions League Elite, donde el Al Ittihad se verá las caras con el Al Wehda a las 12:00 horas, partido que será transmitido por Disney+ Premium y ESPN 4.

América vs Nashville | MEXSPORT

El fútbol sudamericano también reclama protagonismo con una serie de encuentros fundamentales en la Copa Libertadores. La actividad en el cono sur comienza a las 16:00 horas: Estudiantes de La Plata vs Cusco FC (Disney+ Premium y ESPN 2), Nacional de Uruguay vs Deportes Tolima (Disney+ Premium) y Cerro Porteño vs Junior de Barranquilla (Disney+ Premium).

Para cerrar la actividad del torneo continental más importante de América del Sur, el histórico Estadio Alberto J. Armando recibirá el duelo entre Boca Juniors y Barcelona SC a las 18:00 horas. Este enfrentamiento, vital para las aspiraciones de los "Xeneizes" en su grupo, contará con la transmisión de Disney+ Premium y la señal de ESPN 2.

Jugadores de Boca Juniors celebran ante la Universidad Católica| AP