A 58 días del Mundial: México hizo historia al organizar Juegos Olímpicos y Mundial de forma consecutiva

México se convirtió en el primero en organizar de manera consecutiva unos Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo, tras albergar los Juegos Olímpicos de México 1968 y, dos años después, el Mundial de futbol de 1970.

México brilló en casa en los Juegos Olímpicos de 1968

Durante los Juegos Olímpicos de 1968, México no solo fue anfitrión, sino que también firmó su mejor actuación histórica en este evento.

CAMPO MARTE Y AUDITORIO NACIONAL Panorámica de dichos escenarios en 1968 | CORTESÍA LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL TIEMPO

La delegación mexicana consiguió un total de 9 medallas: 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, ubicándose dentro del Top 15 del medallero general.

Las medallas de oro fueron conseguidas por:

Felipe Muñoz (natación)

Antonio Roldán (boxeo)

Ricardo Delgado (boxeo)

Este resultado se mantiene hasta hoy como la mejor participación olímpica del país, impulsada por el hecho de competir como local.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos México 1968.

México 1970: un Mundial histórico con Brasil y Pelé

Dos años después, México volvió a ser el centro del mundo con la Copa del Mundo de 1970, considerada una de las mejores en la historia del futbol.

Selección Mexcana en el Mundial de México 1970 I MEXSPORT

En lo deportivo, la Selección Mexicana tuvo una destacada participación al llegar hasta los Cuartos de Final, siendo eliminada por Italia, en lo que fue su mejor actuación mundialista hasta ese momento.

El torneo quedó marcado por el dominio de Brasil, que se consagró campeón con figuras legendarias como Pelé, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Aquella selección brasileña no solo ganó el título, sino que dejó una huella imborrable en la historia del futbol por su estilo de juego y talento.

Pelé y sus compañeros en el Mundial de México 1970 | MexSport

Un país pionero en la organización deportiva mundial

La realización de ambos eventos en tan corto tiempo consolidó a México como un referente global en la organización de competencias internacionales.

Este doble logro no solo elevó el prestigio del país, sino que sentó las bases para que décadas después volviera a ser protagonista en eventos de talla mundial.