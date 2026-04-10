Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Zapopan desplegará escuadrón de drones de cara a la Copa del Mundo

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 14:15 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La ciudad mundialista busca tener todo bajo control durante su tiempo como anfitrión

De cara a la Copa del Mundo 2026, la Policía de Zapopan realizará un operativo con un escuadrón especializado de drones como parte de su estrategia de seguridad rumbo a la justa mundialista. Este equipo estará enfocado en labores de vigilancia estratégica, prevención del delito y atención de emergencias dentro del municipio.

El Estadio Guadalajara será la sede del duelo entre congoleños y jamaiquinos | Imago7

El suboficial Eduardo Bustamante Valadés, responsable del escuadrón en la Comisaría de Zapopan, explicó que el grupo está conformado por cerca de 15 elementos certificados, quienes operan 11 drones con tecnología de última generación.

Conformamos un escuadrón especializado con personal debidamente capacitado que opera drones con cámaras térmicas, sensores y sistemas inteligentes”, reveló. 
Más de 9 mil elementos de seguridad participaron en el operativo de vigilancia./ Georgina Sánchez

Zapopan implementa una estrategia de seguridad coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo fuerzas estatales, federales y cuerpos municipales.

Los drones cuentan con inteligencia artificial y la capacidad de operar incluso sin señal GPS, lo que mejora su desempeño en situaciones complejas, aspectos que ayudaran al operativo que se implementará de cara al certamen futbolístico. 

Facundo Tello lesionado en el República del Congo y Jamaica | MexSport

El uso de estos dispositivos permite ampliar significativamente la cobertura de vigilancia, ya que un solo dron puede sustituir el trabajo de entre siete y 10 oficiales en campo, por lo que se esta manera buscarán enfocar al personal de seguridad en otros campos, buscando incrementar el perímetro se seguridad. 

Realizamos monitoreo en tiempo real con drones para garantizar la seguridad de todas las familias y asistentes. Podemos cubrir hasta 13 kilómetros alrededor del estadio mediante distintos anillos de seguridad”, detalló. 
Mikel Arriola en conferencia del Mundial en Guadalajara | Imago7

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las restricciones aéreas durante los eventos. 

Es importante que la población evite el uso de drones no autorizados en días y horarios de partidos, ya que se contará con sistemas de control aéreo, inhibidores y radares para prevenir cualquier incidente”, concluyó.
Juan José Frangie, coordinador del comité organizador Guadalajara 2026 en evento del Mundial l IMAGO 7
Lo Último
16:39 Christian Nodal desata polémica por modelo en “Un vals”: la comparan con Ángela Aguilar y Cazzu
16:33 CDMX aún no válida plan del Clásico en el Azteca
16:27 ¡Alianza estratégica! FMF y RFEF firman acuerdo de colaboración
16:15 Tigres contra el reloj: Necesita minutos de menores para evitar sanción en el Clausura 2026
16:13 ¡Sold out en el Azteca! América contra Cruz Azul desatan la locura en el Clásico Joven
15:54 Chivas y Cruz Azul acarician su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027
15:52 Yuji, el “Punch” mexicano: el bebé mono patas que enternece en el Zoológico de Guadalajara
15:51 Julio Preciado dice adiós con megafiesta llena de nostalgia, tragos, invitados y 3 hrs de show
15:43 Nico Sánchez admite que Rayados ha quedado corto en el Clausura 2026 y reconoce responsabilidad
15:30 Arlindo Dos Santos: "El Estadio Azteca es una catedral del futbol mundial"