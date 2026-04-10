Zapopan desplegará escuadrón de drones de cara a la Copa del Mundo

De cara a la Copa del Mundo 2026, la Policía de Zapopan realizará un operativo con un escuadrón especializado de drones como parte de su estrategia de seguridad rumbo a la justa mundialista. Este equipo estará enfocado en labores de vigilancia estratégica, prevención del delito y atención de emergencias dentro del municipio.

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El suboficial Eduardo Bustamante Valadés, responsable del escuadrón en la Comisaría de Zapopan, explicó que el grupo está conformado por cerca de 15 elementos certificados, quienes operan 11 drones con tecnología de última generación.

Conformamos un escuadrón especializado con personal debidamente capacitado que opera drones con cámaras térmicas, sensores y sistemas inteligentes”, reveló.

Más de 9 mil elementos de seguridad participaron en el operativo de vigilancia./ Georgina Sánchez

Zapopan implementa una estrategia de seguridad coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo fuerzas estatales, federales y cuerpos municipales.

Los drones cuentan con inteligencia artificial y la capacidad de operar incluso sin señal GPS, lo que mejora su desempeño en situaciones complejas, aspectos que ayudaran al operativo que se implementará de cara al certamen futbolístico.

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El uso de estos dispositivos permite ampliar significativamente la cobertura de vigilancia, ya que un solo dron puede sustituir el trabajo de entre siete y 10 oficiales en campo, por lo que se esta manera buscarán enfocar al personal de seguridad en otros campos, buscando incrementar el perímetro se seguridad.

Realizamos monitoreo en tiempo real con drones para garantizar la seguridad de todas las familias y asistentes. Podemos cubrir hasta 13 kilómetros alrededor del estadio mediante distintos anillos de seguridad”, detalló.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar las restricciones aéreas durante los eventos.

Es importante que la población evite el uso de drones no autorizados en días y horarios de partidos, ya que se contará con sistemas de control aéreo, inhibidores y radares para prevenir cualquier incidente”, concluyó.