Más polémica sobre boletos del Mundial: FIFA creó nueva categoría en primera fila a precios aún más elevados

La FIFA implementó ajustes en su sistema de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026, introduciendo nuevas categorías que modifican la distribución y el costo de los boletos. Estas variaciones han despertado inquietud entre aficionados que ya habían adquirido localidades, especialmente por el impacto en la experiencia prometida.

En días recientes, el organismo rector del futbol comenzó a ofrecer asientos en zonas preferenciales bajo etiquetas distintas a las tradicionales. Estas ubicaciones, situadas en las primeras filas de los estadios, ahora se comercializan a precios considerablemente más altos que los previamente establecidos en la Categoría 1, que hasta ahora representaba el nivel más exclusivo.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Nuevas zonas premium redefinen la experiencia en estadios

Las categorías denominadas “Front Category 1” y “Front Category 2” marcan un cambio en la segmentación de boletos. Estas nuevas opciones colocan a los espectadores en posiciones privilegiadas, pero con un costo que en varios casos llega a duplicar el precio original de los boletos más caros vendidos en etapas anteriores.

Durante las fases de venta realizadas en meses pasados, millones de entradas fueron distribuidas bajo un esquema de cuatro niveles. Muchos compradores interpretaron, a partir de los mapas publicados, que los boletos de Categoría 1 garantizaban acceso a las mejores zonas del inmueble, principalmente en sectores bajos y centrales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el jueves 11 de junio de 2026 | AP

Sin embargo, la asignación final reveló un escenario distinto. Aficionados que adquirieron boletos premium terminaron ubicados en esquinas, detrás de porterías o en zonas alejadas del campo, mientras que los espacios más cercanos quedaron reservados para las nuevas categorías recientemente lanzadas.

¿Por qué aumentaron los precios y qué explica la FIFA?

Los nuevos precios han sido uno de los puntos más cuestionados. En diversos partidos, las localidades en primeras filas alcanzan cifras que superan ampliamente los costos previos, incluso en encuentros con menor demanda. En algunos casos documentados, los boletos duplican el valor de una entrada estándar de Categoría 1 en la misma zona del estadio.

A esta situación se suma la falta de información detallada sobre la cantidad de asientos disponibles bajo estas nuevas categorías, así como los criterios utilizados para su distribución. La ausencia de claridad ha generado inconformidad entre aficionados que esperaban condiciones distintas al momento de su compra.

Trionda y Copa del Mundo | @ adidasfootball

De acuerdo con la postura oficial, la FIFA sostiene que los mapas de categorías difundidos eran únicamente referenciales y no garantizaban ubicaciones específicas. Además, el organismo argumenta que la estrategia de precios responde a la alta demanda y a las dinámicas del mercado en Norteamérica.

El ajuste también se vincula con la oferta de paquetes de hospitalidad, que continúan ocupando zonas privilegiadas dentro de los estadios. Este modelo comercial ha reforzado la percepción de que las mejores ubicaciones están destinadas a segmentos de mayor poder adquisitivo.

En este contexto, las modificaciones en la venta de boletos para el Mundial 2026 no solo redefinen la estructura de precios, sino que también plantean un desafío en términos de transparencia y confianza para los aficionados que buscan asegurar su lugar en el torneo más importante del futbol internacional.

Sorteo de la Copa del Mundo 2026 | FIFA