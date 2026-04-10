"Estamos preparados": Katia Itzel García se dijo lista para la Copa Mundial 2026

Katia Itzel García seguirá haciendo grande su historia y se consolidará como una de las referentes del arbitraje para las jóvenes y niñas de las próximas generaciones. La silbante fue elegida como una de las que representará a México en la próxima Copa del Mundo 2026, con lo que se convertirá en la primera mexicana en la historia en recibir este honor.

El desafío no será sencillo, pues la silbante originaria de Ciudad de México está constantemente bajo escrutinio. Sin embargo, en entrevista con TUDN, Katia Itzel destacó que no se preocupa, pues ya demostró de lo que es capaz en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en otros torneos de la Concacaf.

¿Qué dijo Katia Itzel García tras su designación para el Mundial 2026?

García Mendoza enfatizó que para ella es "un orgullo representar a árbitras en el mundo del futbol que es tan complicado". Además, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le ha dado las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos que le han tocado.

Katia Itzel ha tenido un papel protagónico en Liga MX | Imago7

"Dicen que apuntes a la luna y qué mayor pruebas que las que hemos tenido mundialmente, han sido pruebas de fuego, complicadas, retos complicados, Juegos Olímpicos, primera vez que FIFA abrió puertas para arbitrar juegos varoniles; a Francia, el local, con estadio lleno", declaró Katia Itzel.

Consideró que aquella prueba en el torneo varonil olímpico fue una muestra de que tiene capacidad de salir adelante ante cualquier dificultad. "Salimos airosas ahí, la Copa Oro también, han estado los retos importantes".

Katia Itzel durante el partido entre Tigres y León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"El Honduras vs. Panamá, afortunadamente lo que menos se habló fue del arbitraje, también con esa escuela de arbitraje aseguramos bien la Copa Oro. Las pruebas de fuego las hemos tenido, estamos preparadas y nos seguiremos preparando", añadió.

Por último, recordó que no se trata solo de su labor en el día a día, sino en seminarios y torneos internacionales. "Ellos son los grandes expertos, saben quiénes son los mejores, las pruebas han estado en cada momento y han sido superadas con gran satisfacción", finalizó.

La trayectoria de Katia Itzel con selecciones varoniles

Más allá de torneos de futbol femenil y de categorías inferiores en ambas ramas, la silbante de 33 años destacó en años recientes por su labor al frente de torneos de selecciones varoniles mayores. En 2025 se convirtió en la primera árbitra mexicana en impartir justicia en la Nations League y la Copa Oro.

En el caso del primero de los dos torneos, trascendió cuando en el partido por el tercer lugar entre las Selecciones de Canadá y de Estados Unidos, no toleró los constantes reclamos del técnico canadiense Jesse March y lo expulsó. Katia Itzel terminó el 2025 en el Top 10 de las mejores árbitras del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística en el Futbol (IFFHS por sus siglas en inglés).