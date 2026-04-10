Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 62 días del Mundial En México 1970, Pelé estableció el récord vigente de más asistencias en la historia de los Mundiales, con 10

Pelé con Brasil l X:FIFAMuseum
Ramiro Pérez Vásquez 00:05 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El brasileño encontró socios ideales en aquella Copa del Mundo que significó la tercer trofeo para Brasil

Hablar de Pelé es hablar de historia pura del futbol, un legado que trasciende generaciones y que no solo marcó época por su calidad sino que también por su buena voluntad con sus compañeros. En el Mundial de México 1970, el astro brasileño no solo brilló con goles, sino que dejó una marca que hasta hoy nadie ha podido superar: el récord de más asistencias en la historia de Copas del Mundo.

¿Cómo fue su marca en México 1970?

Aquel torneo en territorio mexicano es considerado por muchos como el mejor Mundial de todos los tiempos, y Pelé fue el gran director de orquesta de una selección brasileña que maravilló al planeta con su estilo ofensivo, creativo y espectacular para terminar con 4 goles y 6 asistencias y sumar un total de 10 en todas sus participaciones. 

Pelé, en el Estadio Azteca, tras la Gran Final de México 70 | AP

El conocido como ‘Rey Pelé’ asistió en México 70 ante Checoslovaquia, Inglaterra, Perú, Uruguay y un un par más ante Italia para sellar los seis históricos pases de gol; de acuerdo a registros el récord fue de 10 asistencias en toda las participaciones mundialistas, seis en una sola edición; además de adjudicarse también el máximo número en finales con un total de 3 asistencias; una en Suecia 1958 y dos en 1970.

El brasileño cerró su cuarta participación en Mundiales (Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970) con 10 asistencias y 12 goles pero lo más importante en su extenso legado, es que sirvieron para alzar en tres ocasiones la Copa del Mundo convirtiéndose en el jugador más ganador en este torneo.

Rodeado de figuras como Jairzinho, Tostão y Carlos Alberto Torres, Pelé encontró socios ideales para desplegar su talento. Cada asistencia era una obra de arte, muchas de ellas recordadas como momentos icónicos del futbol mundial.

Pelé y la gran generación brasileña | MEXSPORT

Uno de los ejemplos más emblemáticos de su visión fue la jugada en la final contra Italia, donde asistió a Carlos Alberto en un gol que quedó inmortalizado como uno de los mejores en la historia de los Mundiales y que al mismo tiempo significó el 4-1 para que Brasil alzara su tercer trofeo en Copas del Mundo.

Un jugador de época

Más allá de los números, lo que hizo Pelé en México 1970 fue redefinir el rol del delantero, mostrando que un goleador también puede ser el principal generador de juego y el cerebro ofensivo de su equipo para mostrarse como un jugador diferente.

Brasil en México 1970 l X:FIFAWorldCup

Hoy, más de medio siglo después, aquel Mundial sigue siendo referencia obligada, y el nombre de Pelé continúa en lo más alto, no solo por sus goles, sino por su capacidad única de hacer mejores a todos a su alrededor dentro de la cancha.

Últimos videos
Lo Último
00:25 ¿Título manchado? Rivales acusan favoritismo arbitral hacia el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
00:09 Fórmula 1 comenzará reuniones para cambiar el reglamento en 2026
00:05 A 62 días del Mundial En México 1970, Pelé estableció el récord vigente de más asistencias en la historia de los Mundiales, con 10
00:04 ¡Más que para el Azteca! Revelan precios para el España vs Perú en el Cuauhtémoc
23:27 Documental de Cruz Azul ya tiene fecha de estreno
23:11 WhatsApp dirá adiós al número telefónico: así funcionarán los nombres de usuario
22:33 Frente frío y onda de calor impactarán México con lluvias, vientos y hasta 45°C
22:28 Partidos de hoy viernes 9 de abril 2026
22:15 ¿Traición? Exjugador de América ve a Chivas campeón y descarta a las Águilas
21:53 Hallan sin vida al futbolista Óscar Adrián "Boru" Granados, futbolista desaparecido en Celaya
Tendencia
1
Futbol América reinaugurará el Estadio Banorte con homenaje para leyenda azulcrema
2
Futbol ¿Título manchado? Rivales acusan favoritismo arbitral hacia el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
3
Empelotados Documental de Cruz Azul ya tiene fecha de estreno
4
Futbol ¡Más que para el Azteca! Revelan precios para el España vs Perú en el Cuauhtémoc
5
Futbol Gato Ortiz rompe el silencio tras su ausencia en el Mundial 2026
6
Empelotados Frutinovelas del futbol: RÉCORD revive seis momentos icónicos con el formato viral que domina redes
Te recomendamos
¿Título manchado? Rivales acusan favoritismo arbitral hacia el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
Futbol
10/04/2026
¿Título manchado? Rivales acusan favoritismo arbitral hacia el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
Verstappen durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 | AP
Fórmula 1
10/04/2026
Fórmula 1 comenzará reuniones para cambiar el reglamento en 2026
A 62 días del Mundial En México 1970, Pelé estableció el récord vigente de más asistencias en la historia de los Mundiales, con 10
Futbol
10/04/2026
A 62 días del Mundial En México 1970, Pelé estableció el récord vigente de más asistencias en la historia de los Mundiales, con 10
¡Más que para el Azteca! Revelan precios para el España vs Perú en el Cuauhtémoc
Futbol
10/04/2026
¡Más que para el Azteca! Revelan precios para el España vs Perú en el Cuauhtémoc
Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7
Empelotados
09/04/2026
Documental de Cruz Azul ya tiene fecha de estreno
WhatsApp dirá adiós al número telefónico: así funcionarán los nombres de usuario
Contra
09/04/2026
WhatsApp dirá adiós al número telefónico: así funcionarán los nombres de usuario