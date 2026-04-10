A 62 días del Mundial En México 1970, Pelé estableció el récord vigente de más asistencias en la historia de los Mundiales, con 10

Hablar de Pelé es hablar de historia pura del futbol, un legado que trasciende generaciones y que no solo marcó época por su calidad sino que también por su buena voluntad con sus compañeros. En el Mundial de México 1970, el astro brasileño no solo brilló con goles, sino que dejó una marca que hasta hoy nadie ha podido superar: el récord de más asistencias en la historia de Copas del Mundo.

¿Cómo fue su marca en México 1970?

Aquel torneo en territorio mexicano es considerado por muchos como el mejor Mundial de todos los tiempos, y Pelé fue el gran director de orquesta de una selección brasileña que maravilló al planeta con su estilo ofensivo, creativo y espectacular para terminar con 4 goles y 6 asistencias y sumar un total de 10 en todas sus participaciones.

Pelé, en el Estadio Azteca, tras la Gran Final de México 70 | AP

El conocido como ‘Rey Pelé’ asistió en México 70 ante Checoslovaquia, Inglaterra, Perú, Uruguay y un un par más ante Italia para sellar los seis históricos pases de gol; de acuerdo a registros el récord fue de 10 asistencias en toda las participaciones mundialistas, seis en una sola edición; además de adjudicarse también el máximo número en finales con un total de 3 asistencias; una en Suecia 1958 y dos en 1970.

El brasileño cerró su cuarta participación en Mundiales (Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970) con 10 asistencias y 12 goles pero lo más importante en su extenso legado, es que sirvieron para alzar en tres ocasiones la Copa del Mundo convirtiéndose en el jugador más ganador en este torneo.

Rodeado de figuras como Jairzinho, Tostão y Carlos Alberto Torres, Pelé encontró socios ideales para desplegar su talento. Cada asistencia era una obra de arte, muchas de ellas recordadas como momentos icónicos del futbol mundial.

Pelé y la gran generación brasileña | MEXSPORT

Uno de los ejemplos más emblemáticos de su visión fue la jugada en la final contra Italia, donde asistió a Carlos Alberto en un gol que quedó inmortalizado como uno de los mejores en la historia de los Mundiales y que al mismo tiempo significó el 4-1 para que Brasil alzara su tercer trofeo en Copas del Mundo.

Un jugador de época

Más allá de los números, lo que hizo Pelé en México 1970 fue redefinir el rol del delantero, mostrando que un goleador también puede ser el principal generador de juego y el cerebro ofensivo de su equipo para mostrarse como un jugador diferente.

Brasil en México 1970 l X:FIFAWorldCup