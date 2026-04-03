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Futbol

“Carletto no le da descanso”: Arbeloa lanza mensaje por el desgaste de Vinícius

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:18 - 03 abril 2026
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En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa se ‘quejó’ con Carlo Ancelotti por el poco descanso que le dio a Vinicius en los juegos amistosos que tuvo con Brasil

Álvaro Arbeloa sabe que el Real Madrid entra en la recta final de la temporada, presentando varias preocupaciones físicas en su plantilla, y una de las principales gira en torno a Vinícius Jr., quien arrastra un evidente desgaste tras la carga de minutos por los juegos amistosos que tuvo con Brasil.

Contra Croacia disputó 68 minutos y aportó una asistencia, mientras que con Francia jugó los 90 minutos y no pudo anotar ni hacer ningún pase a gol.

La carga de minutos enciende las alarmas en Valdebebas

Vinícius se ha consolidado como uno de los jugadores más fundamentales del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, siendo prácticamente inamovible en el esquema. Su protagonismo en el Real Madrid también se trasladó a Brasil, donde disputó la mayoría de los minutos en los juegos amistosos de la Fecha FIFA con la Canarinha.

Brasil se llevó el resultado ante los croatas | AP

A su regreso a Valdebebas, el brasileño hizo trabajo de recuperación y todo apunta a que no será titular ante el Mallorca. En este contexto, Álvaro Arbeloa dejó un mensaje con tono de reproche:

Vini está cansado porque mi amigo Carletto no le ha dado mucho descanso

Rotaciones necesarias pensando en la Champions

La intención del cuerpo técnico es dosificar al atacante brasileño de cara al compromiso de Real Madrid ante el Bayern Múnich en la Champions League, donde será clave contar con sus principales figuras en plenitud física.

Kylian Mbappé durante los entrenamientos del Real Madrid I x:@realmadrid

Un caso similar es el de Jude Bellingham, quien también ha sido cuidado tras su regreso a la actividad, con la intención de recuperar ritmo sin arriesgar su estado físico.

Buenas noticias: regresos importantes para el Madrid

En medio de las preocupaciones, el equipo merengue también recibe noticias positivas. Éder Militão podría volver a la convocatoria ante Mallorca, reforzando la defensa, mientras que Kylian Mbappé apunta a ser titular tras encontrarse en óptimas condiciones.

Eder Militao, central del Real Madrid | MEXSPORT

El Real Madrid recupera piezas clave, pero el manejo de cargas, especialmente en el caso de Vinícius, será fundamental para evitar lesiones en el momento más importante de la temporada.

Vinicius Jr. celebra su gol | AP
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