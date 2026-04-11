¡México sigue mandando! Se mantiene como el número 1 del ranking de CONCACAF

La CONCACAF confirmó su más reciente ranking de Selecciones nacionales, en el que México se mantiene en el primer lugar, reafirmando su dominio en la región.

Mexico stays atop in the region 🇲🇽 pic.twitter.com/i0D2WRMheh — Concacaf (@Concacaf) April 10, 2026

El Tri lidera por encima de Canadá y Estados Unidos

Con 2,015 puntos, el conjunto mexicano se coloca por encima de Canadá y de Estados Unidos, quienes ocupan el segundo y cuarto lugar respectivamente, mientras que Panamá completa el podio en la tercera posición.

Este ranking refleja la constancia del Tricolor en torneos recientes y amistosos, manteniéndose como la Selección más sólida dentro de CONCACAF. Algo excelente para los dirigidos por Javier Aguirre con el Mundial a la vuelta de la esquina.

MÉXICO VS BÉLGICA | RÉCORD

Así quedó el Top 10 de CONCACAF

Detrás de México, el listado lo completan selecciones como Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití, Guatemala y Trinidad y Tobago, mostrando la competitividad creciente en la zona.

Cabe destacar el ascenso de Jamaica, que subió una posición, mientras que Haití descendió dentro del ranking.