El Tricolor va por promesa de la Roma; Milan le cierra las puertas con una de sus joyas

La Selección Mexicana ha comenzado su globalización en las Selecciones Menores comandadas por Andrés Lillini. En una primera instancia, el Director de Selecciones Menores del Tricolor hizo énfasis en Estados Unidos para la captación de talentos mexicoamericanos, pero en los últimos meses el scouting se ha extendido hasta Europa, en donde se han encontrado con una gran cantidad de futbolistas elegibles para representar a México.

Jugadores mexicanos por distintas razones

“Hoy tenemos un mapa de 30 jugadores en Europa, es impresionante la cantidad de jugadores mexicanos elegibles que hay (en Europa), ya sea por una descendencia de mamá o papá”, comentó Andrés Lillini en una entrevista exclusiva con RÉCORD.

Estas visorias del Tricolor en el viejo continente los llevaron hasta Italia, en donde encontraron a dos jóvenes promesas jugando en canteras de equipos importantes de la Serie A, Sebastian Mattei de la Roma y Mateo Zannaca del Milan. Ambos ya fueron contactados por Andrés Lillini.

Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub20 de 2025 | MEXSPORT

En el caso de Mattei es categoría Sub 16, se desempeña como lateral derecho o mediocampista y es el capitán de La Loba en su división. “Lo vamos a llevar a Rosario en un torneo en mayo, él es Sub 16 pero lo vamos a llevar a la Sub 17 con un año más grandes, ya jugó para Italia, pero está muy ilusionado, lo llamamos, hablé con sus papás y su mamá está muy agradecida”.

No es la misma situación con Zannaca

Para la Sub 15 íbamos a traer a Mateo Zanacca, central de 15 años y 1.90m, zurdo. La familia aceptó, en ese caso me escribió la mamá a mí, me dijo que su hijo jugaba en el Milan, pero el Milan le negó la convocatoria

En el caso de Zanacca, se espera que la Selección Mexicana vuelva a insistir en un futuro, ya que hay interés de ambas partes para que el central del Milan juegue para el Tricolor.