Rodrigo Huescas realizó sus primeros entrenamientos en cancha tras lesión

Luego de seis meses fuera por una rotura de ligamento cruzado, el canterano de Cruz Azul, Rodrigo Huescas parece estar cada vez más cerca de regresar al rectángulo de juego, sin embargo, ni el futbolista mexicano ni el Copenhague pretenden apresurar las cosas durante el proceso.

Rodrigo Huescas en lagrimas por la lesión | AP

¿Huesca está cerca de volver?

Pese a que el futbolista del equipo noruego ya pudo caminar en el terreno de juego, la realidad es que aún está lejos de poder manejar el balón y sobre todo estar para entrenar con el equipo.

Fuentes cercanas al futbolista aseguraron que aunque el sueño es mundialista, tanto él como su club no quieres que las cosas se precipiten y provoquen aún más daño, por lo que Huescas está únicamente enfocado en llegar bien.

Rodrigo Huescas sale lesionado de gravedad en duelo de Copenhague | MEXSPORT

Huescas pudo trotar un par de metros acompañado de personal médico y algunos miembros del cuerpo técnico, pero aunque ven una buena progresión en el mexicano, fuentes cercanas aseguraron que aún está a dos semanas de poder hacer trabajos con balón

El proceso de recuperación del ex Cruz Azul será conforme vaya evolucionando en los próximos días y aunque algunos fanáticos tienen la ‘esperanza’ de verlo el 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte, la realidad es que aún está muy lejos de poder volver.

Rodrigo Huescas durante el amistoso entre México y Corea del Sur en 2025 | MEXSPORT

No está solo

Desde la lesión en Champions League el 1 de octubre del 2025, miembros de la Selección Mexicana han estado al pendiente del futbolista, sin embargo, aún no hay un diagnóstico fijo de un regreso con México.

En paralelo, el entorno de Rodrigo Huescas mantiene la mira puesta en sus objetivos a mediano plazo, incluyendo la posibilidad de volver a su mejor nivel competitivo antes de pensar en cualquier convocatoria internacional. La evolución en las próximas semanas será clave para definir los tiempos, aunque el mensaje es claro: el regreso se dará únicamente cuando existan garantías físicas totales para competir al máximo nivel.