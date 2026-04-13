A 59 DÍAS del Mundial: Los abucheos al Presidente Miguel de la Madrid en la inauguración de México 86

Los abucheos dentro de los estadios de futbol cada vez son más comunes, tan solo hace un par de semanas la afición mexicana abucheó a su propio equipo tras un empate ante Portugal en el Estadio Azteca. Sin embargo, esta no es la primera vez que los mexicanos lanzan criticas, silbidos y abucheos dentro del mítico estadio.

La inauguración de la Copa del Mundo de 1986 en México, celebrada en el Coloso de Santa Úrsula, no solo quedó registrada por el inicio de uno de los torneos más emblemáticos en la historia del futbol, sino también por las críticas de los aficionados mexicanos previo al primer partido del torneo.

El Estadio Azteca durante el juego inaugural de México 86 | ESPECIAL

Partido inaugural y abucheos al presidente

El 31 de mayo de 1986 en el Estadio Azteca, Italia y Bulgaria dieron inicio al torneo con un partido que terminaría empatado a un gol por bando. Pese a que México fue sede, la FIFA decidió que el campeón defensor, Italia, inaugurara el certamen. Más allá del partido, fue lo sucedido previo al mismo lo que hasta el día de hoy es recordado como una clara crítica de los mexicanos al gobierno.

Durante la ceremonia inaugural, el mandatario mexicano, Miguel de la Madrid, fue abucheado por un sector importante de los asistentes cuando apareció en el recinto. Este hecho ocurrió en un contexto social marcado por las secuelas del sismo de 1985, una tragedia que afectó gravemente a la Ciudad de México y dejó miles de víctimas, así como cuestionamientos sobre la respuesta gubernamental ante la emergencia.

Miguel de la Madrid fue abucheado por la afición mexicana | CAPTURA

El contexto social tras el sismo de 1985

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó una huella profunda en la sociedad mexicana. La magnitud de los daños materiales y humanos derivó en una fuerte crítica hacia las autoridades por la gestión de la crisis. Diversos sectores de la población señalaron la falta de reacción inmediata por parte del gobierno federal, lo que generó un ambiente de inconformidad que se mantuvo meses después del desastre.

Es importante destacar que, tras el sismos del 85 el gobierno reportó oficialmente entre 3,692 y 7,000 fallecidos, pero estimaciones de organizaciones civiles y expertos sugieren entre 10,000 y más de 35,000 personas perdieron la vida tras el desastre natural.

Imagen de la Ciudad de México tras el sismo de 1985 | ESPECIAL

Abucheos durante la ceremonia inaugural

Cuando Miguel de la Madrid hizo acto de presencia en el Estadio Azteca para dar inaugurada la Copa del Mundo de 1986, una parte del público reaccionó con abucheos, reflejando el descontento existente en ese momento. El episodio quedó registrado como uno de los momentos más significativos fuera de la cancha durante el torneo.

La inauguración de México 1986, que posteriormente vería a figuras como Diego Maradona brillar a lo largo del certamen, inició así en medio de un ambiente que combinó la expectativa deportiva con la molestia ciudadana contra el gobierno mexicano.

Ahora, con la inauguración del Mundial 2026 a menos de 60 días de distancia, la historia podría repetirse. La afición mexicana podría abuchear no sólo a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, sino que también al presidente de la FIFA Gianni Infantino y a la Selección Mexicana.