Jonathon Cooper, estrella de los Broncos, se disculpa tras ser arrestado por violencia doméstica

El linebacker de los Denver Broncos, Jonathon Cooper, rompió el silencio y ofreció una disculpa pública después de que él y su novia fueran detenidos el pasado viernes por cargos de violencia doméstica y conducta delictiva a raíz de un altercado.

Según los registros del condado de Douglas, Cooper, de 28 años, fue arrestado por la policía de Parker el jueves por la noche e ingresado en la cárcel en la madrugada del viernes. Enfrenta dos cargos de violencia doméstica y uno de conducta delictiva.

Su novia, Jade Fiegen, de 28 años, también fue acusada de violencia doméstica y conducta delictiva. El conflicto entre la pareja habría surgido por una supuesta infidelidad.

El jugador de la NFL compareció ante el Tribunal de Distrito 23 el viernes y se espera que regrese el lunes para una audiencia de disposición. Su abogado, Harvey Steinberg, informó a The Denver Post que Cooper obtuvo una fianza que le permitió ser liberado sin pago previo.

Jonathon Cooper, linebacker de Broncos | AP

Disculpa pública y detalles del altercado

Tras el incidente, Cooper recurrió a sus redes sociales para dirigirse a sus 60.000 seguidores, compartiendo primero un pasaje bíblico y luego una disculpa formal.

"Me doy cuenta de que publicar una cita bíblica justo después de que haya sucedido algo muy grave no significa que todo esté bien. Pido disculpas a mi familia, amigos y comunidad… y a muchos otros", escribió Cooper. "Sinceramente, lo siento. Esta situación no refleja quién soy".

Jonathon Cooper, linebacker de Broncos | AP

De acuerdo con The Daily Mail, la declaración jurada del arresto detalla que la discusión en el apartamento de la pareja, que lleva unos cuatro años de relación, se intensificó por acusaciones de infidelidad. Fiegen habría tomado el teléfono de Cooper y lo habría arrojado. Al intentar recuperarlo, Cooper admitió a la policía que la sujetó por los brazos y que, en un segundo intento de ella por tomar el celular, él presionó su cuello contra el de ella para impedírselo.

Posteriormente, Cooper le advirtió que si no abandonaba el apartamento, rompería el teléfono de ella. Al no irse, Cooper admitió haber mordido el dispositivo, causándole "daños" y dejando la pantalla rota, según el informe policial.

Mile High Stadium | AP

Versiones contradictorias

La versión de Fiegen difiere. Ella declaró a otro oficial que Cooper "la agarró por el cuello" y la presionó contra la pared durante aproximadamente un minuto. Afirmó también que la levantó y la arrojó al suelo unas tres veces, además de golpear la pared "junto a su cara".