Dianna Russini renunció a The Athletic tras fotos con Mike Vrabel

La reportera de la NFL, Dianna Russini, ha dimitido de The Athletic menos de una semana después de que la publicación de unas fotos suyas junto al entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en un complejo turístico de Arizona, provocara una investigación interna en el medio deportivo propiedad de The New York Times.

Mike Vrabel, entrenador de los patriotas I AP

La semana pasada, el New York Post publicó las fotos de Vrabel y Russini en el hotel Sedona y afirmó que fueron tomadas antes de las reuniones de propietarios de la NFL que comenzaron en Phoenix el 29 de marzo.

He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada artículo que he publicado. Cuando apareció el artículo en Page Six, The Athletic me apoyó incondicionalmente, expresó su confianza en mi trabajo y su orgullo por mi labor periodística. Por ello, estoy agradecido. En los días posteriores, lamentablemente, comentaristas de diversos medios se han dedicado a especulaciones sin fundamento alguno”, declaró Russini en una carta enviada el martes al editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsberg, y obtenida por Associated Press.

Además, este frenesí mediático avanza sin tener en cuenta el proceso de revisión que The Athletic está intentando completar. Sigue escalando, alimentado por filtraciones constantes, y no tengo ningún interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido retirarme ahora, antes de que expire mi contrato actual el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la versión que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más importancia o a dejar que me defina a mí o a mi carrera.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriotas I AP

Russini se unió a The Athletic en 2023 tras casi una década en ESPN, donde desempeñó diversas funciones, entre ellas presentadora de "SportsCenter", analista y experta de la NFL. Presentó un podcast para The Athletic y participó en su plataforma de vídeo.

Vrabel y Russini, ambos casados, emitieron comunicados al Post tras la publicación de las fotos, restando importancia a lo que muestran las imágenes.

Russini afirmó que "no representan al grupo de seis personas que estuvieron juntas durante el día".

Vrabel declaró al periódico: "Esas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier insinuación en sentido contrario es ridícula".

Vrabel no asistió a la conferencia de prensa previa al draft de los New England Patriots el lunes.

El New York Times informó el sábado que el medio digital estaba investigando la conducta de Russini.

Esa decisión se produjo después de que Ginsberg declarara previamente al Post que las fotos "carecían de contexto esencial" y elogiara su trabajo con The Athletic.

«Cuando esta situación llegó a nuestro conocimiento la semana pasada, surgieron claras preocupaciones, pero recibimos una explicación detallada y nuestro instinto nos impulsó a apoyar y defender a una colega mientras continuábamos revisando el asunto», declaró Ginsberg en una nota al personal el martes, anunciando la renuncia de Russini. «A medida que surgía información adicional, se plantearon nuevas preguntas que se incorporaron a nuestra investigación. Si bien nuestra investigación sobre la conducta de Dianna estaba en curso, ella optó por renunciar».

Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como jugador con los New England Patriots, se prepara para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. Fue nombrado Entrenador del Año de la NFL por Associated Press tras llevar al equipo a un récord de 14-3 la temporada pasada, que culminó con la derrota en el Super Bowl ante Seattle. Vrabel ya había ganado el premio al Entrenador del Año de la NFL por Associated Press con Tennessee en 2021.