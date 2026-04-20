Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

San Jose aplasta a LAFC y rompe el invicto de Hugo Lloris

San Jose Earthquakes goleando al LAFC en su casa | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:54 - 19 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
San Jose sorprendió al LAFC con una goleada 4-1 y terminó con la racha invicta de Hugo Lloris, quien no había recibido gol en 593 minutos

El San Jose Earthquakes dio un golpe de autoridad en la MLS al golear 4-1 al Los Ángeles FC, en un partido que cambió completamente en el segundo tiempo y que terminó con una de las rachas más destacadas del arranque de temporada.

Explosión en el segundo tiempo

Tras una primera mitad sin goles, el partido se rompió en el complemento. Ousseni Bouda fue la gran figura al marcar un doblete y abrir el camino para la goleada.

El primer tanto cayó al minuto 53 tras asistencia de Timo Werner, quien poco después también se hizo presente en el marcador con su primer gol en la MLS para el 2-0.

La presión de San Jose no se detuvo y en cuestión de minutos amplió la ventaja con un autogol de Ryan Porteous, antes de que Bouda cerrara la cuenta con su segundo tanto del partido.

Se acaba el invicto de Lloris

Más allá del resultado, el partido también marcó el fin de la impresionante racha de Hugo Lloris, quien no había recibido gol en 593 minutos en el arranque de temporada.

El arquero francés poco pudo hacer ante la contundencia de San Jose, que encontró espacios y fue letal en el segundo tiempo.

Hugo Lloris, LAFC | MEXSPORT

Realidades opuestas en la MLS

Con este resultado, San Jose se mete de lleno en la pelea por la cima de la Conferencia Oeste, mientras que LAFC suma su segunda derrota consecutiva y deja dudas en su funcionamiento.

La goleada no solo rompió una racha, también evidenció dos momentos muy distintos en la temporada: un equipo en ascenso y otro que empieza a perder terreno.

Lo Último
00:31 ¿Descenderá Tottenham? Este es el camino final de los Spurs en su fatídica temporada de Premier League
00:06 La NBA tendrá otro MVP internacional, con Gilgeous-Alexander, Jokic y Wembanyama finalistas
00:00 A 52 días del Mundial: El uruguayo naturalizado mexicano, Edgardo Codesal, pitó la Final de Italia 1990 que se definió con polémico penalti
00:00 Portada RÉCORD 20 de marzo de 2026
23:52 WWE: ¿Cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa de lucha libre?
23:32 Mohamed advierte a Jardine sobre América: “Cuando está mal la cosa, son malos”
23:25 ¡La última batalla! Se define la Liguilla, liderato y el goleador del Clausura 2026
23:16 Bengals adquieren a Dexter Lawrence y sacuden el Draft 2026 de la NFL
22:56 ¡El favorito del Azteca! Ronaldinho volvió a ser ovacionado en el renovado Estadio Banorte
22:54 San Jose aplasta a LAFC y rompe el invicto de Hugo Lloris