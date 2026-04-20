San Jose aplasta a LAFC y rompe el invicto de Hugo Lloris

El San Jose Earthquakes dio un golpe de autoridad en la MLS al golear 4-1 al Los Ángeles FC, en un partido que cambió completamente en el segundo tiempo y que terminó con una de las rachas más destacadas del arranque de temporada.

Explosión en el segundo tiempo

Tras una primera mitad sin goles, el partido se rompió en el complemento. Ousseni Bouda fue la gran figura al marcar un doblete y abrir el camino para la goleada.

Timo Werner finds Ousseni Bouda for the opening strike! 💪 pic.twitter.com/uB7RbaqfJI — Major League Soccer (@MLS) April 20, 2026

El primer tanto cayó al minuto 53 tras asistencia de Timo Werner, quien poco después también se hizo presente en el marcador con su primer gol en la MLS para el 2-0.

La presión de San Jose no se detuvo y en cuestión de minutos amplió la ventaja con un autogol de Ryan Porteous, antes de que Bouda cerrara la cuenta con su segundo tanto del partido.

Bouda brace! ✌️



San Jose lead 4-1 at LAFC. pic.twitter.com/EpZmpCBsE0 — Major League Soccer (@MLS) April 20, 2026

Se acaba el invicto de Lloris

Más allá del resultado, el partido también marcó el fin de la impresionante racha de Hugo Lloris, quien no había recibido gol en 593 minutos en el arranque de temporada.

El arquero francés poco pudo hacer ante la contundencia de San Jose, que encontró espacios y fue letal en el segundo tiempo.

Hugo Lloris, LAFC | MEXSPORT

Realidades opuestas en la MLS

Con este resultado, San Jose se mete de lleno en la pelea por la cima de la Conferencia Oeste, mientras que LAFC suma su segunda derrota consecutiva y deja dudas en su funcionamiento.

La goleada no solo rompió una racha, también evidenció dos momentos muy distintos en la temporada: un equipo en ascenso y otro que empieza a perder terreno.