¡A lo mexicano! LAFC celebra su pase ante Cruz Azul con tacos en Puebla y se vuelve viral

Luego de eliminar a Cruz Azul de la Liga de Campeones de la CONCACAF, jugadores del Los Angeles FC protagonizaron un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales al celebrar su pase con tacos en Puebla.

A su salida del Estadio Cuauhtémoc, algunos futbolistas del conjunto angelino fueron captados disfrutando de comida callejera, conviviendo con aficionados y mostrando una faceta relajada tras el intenso compromiso.

El encuentro terminó 1-1 en territorio mexicano, resultado suficiente para que el LAFC avanzara a semifinales con marcador global favorable.

El momento viral que dejó el LAFC en Puebla

El video, difundido en redes sociales, muestra a varios elementos del equipo deteniéndose en un puesto para ordenar tacos y aguas frescas, en una escena poco común tras un partido internacional.

Hugo Lloris, LAFC | MEXSPORT

Entre los jugadores que fueron identificados se encuentran Heung-min Son y Hugo Lloris, quienes junto a otros integrantes del plantel se sumaron al momento que rápidamente conectó con la afición mexicana.

Así, más allá del resultado deportivo, el LAFC también dejó una postal diferente en su visita a México, combinando futbol y cultura en una celebración muy a la mexicana.