Nico Ibáñez fuera al menos seis semanas por problema muscular en la zona alrededor del tendón de Aquiles

Cruz Azul informó sobre el estado físico de Nicolás Ibáñez tras la lesión sufrida en el Clásico Joven durante el empate a un gol ante las Águilas del América en el Estadio Banorte.

Nico Ibáñez celebrando con Larcamón l IMAGO7

Luego de que disminuyera la inflamación, este día se le realizaron estudios que permitieron al cuerpo médico confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y el sóleo de la pierna derecha.”

La buena noticia dentro del diagnóstico es que no hubo afectación en el tendón de Aquiles, lo que descarta una lesión de mayor gravedad y complejidad.

Nico Ibáñez marca su primer gol con Cruz Azul I MEXSPORT

El tiempo de recuperación del delantero de la Máquina se proyecta a seis semanas como mínimo, por lo que no será parte del equipo en el cierre de la temporada ni en el arranque de la Liguilla.

En términos generales, una rotura en el gastrocnemio y sóleo puede tardar entre tres semanas y hasta tres o cuatro meses en sanar, dependiendo la evolución y la gravedad de la lesión.

Nico Ibáñez abrió el marcador en el Pumas vs Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ

Las lesiones leves (grado I) suelen resolverse en una o dos semanas, mientras que las de grado II requieren entre tres y seis semanas.

Por ahora, el club se mantendrá atento a la evolución del jugador antes de establecer una fecha estimada para su regreso a las canchas.

Todo indica que Nicolás Ibáñez podría estar de regreso a las canchas en la Liguilla.