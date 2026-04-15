Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Larcamón no se esconde y fija el objetivo en Cruz Azul: "Vamos por la Liga"

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:32 - 14 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pese a no avanzar en la Copa de Campeones de la Concacaf, el DT de la Máquina no se desmotiva

Tras la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf, Nicolás Larcamón no esquivó el golpe, pero dejó claro que el discurso en Cruz Azul cambió de inmediato: ahora todo apunta al título de Liga MX

“Y que tenemos que hacer? Ganar. Venir el sábado y hacer lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí, ganar el miércoles y después ganar el otro fin de semana terminar como súper líderes, y a partir de ahí jugarnos una liguilla memorable histórica, y hacer que en un mes y medio este estadio explote con nuestra coronación”, declaró.

Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en un partido | Imago7

El entrenador también apeló al peso histórico del club para justificar la exigencia. Subrayó que el fracaso internacional no reduce las expectativas, sino que las concentra.

Cruz Azul siempre está obligado, por historia por dimensión por ambición por todo lo que representa el equipo. Ambicionamos por todo. Tenemos que estar en la cita más importante de la liga mexicana”, argumentó.
Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

Con un solo torneo por delante, Larcamón considera que no hay margen para distracciones. Además abordó el tema de su racha de sumar 7 partidos sin conocer la victoria.

“Ahora tenemos un único foco y un único objetivo, el título de liga es tanto lo que lo queremos ahora el foco es más importante”, dijo. “Urge ganar, nos da inconformidad, nos tenemos que hacer cargo, hay que cerrar bien el campeonato porque tenemos que ahora que tenemos una única competencia tenemos un solo foco”, finalizó.
Nicolás Larcamón está muy cerca de llevar a La Máquina al primer puesto del torneo | Imago7
Lo Último
01:09 ¿Presenta su renuncia? André Jardine aclara su futuro con América
00:33 Alejandro Zendejas descarta mal momento del equipo pese a la eliminación en Conca
00:15 Pedro de Uriarte resiste el desierto y se mantiene segundo en el Morocco Desert Challenge
00:00 A 57 días: Casa Cuna 'Oasis del Niño', en Querétaro, que visitó la Selección Alemana Federal en 1986 y prometió ayudar con donaciones económicas cada año
00:00 Portada RÉCORD 15 de abril de 2026
23:52 América vs Nashville: Grito homofóbico detiene el partido en el Estadio Banorte
23:37 ¡Otro fracaso internacional! América eliminado de la Concacaf Champions Cup
23:32 Larcamón no se esconde y fija el objetivo en Cruz Azul: "Vamos por la Liga"
22:53 Retraso en concierto de Soda Stereo desata rechiflas del público en CDMX
22:32 Bayern Munich vs Real Madrid: ¿Dónde y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Champions League?