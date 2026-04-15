Larcamón no se esconde y fija el objetivo en Cruz Azul: "Vamos por la Liga"

Tras la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf, Nicolás Larcamón no esquivó el golpe, pero dejó claro que el discurso en Cruz Azul cambió de inmediato: ahora todo apunta al título de Liga MX

“Y que tenemos que hacer? Ganar. Venir el sábado y hacer lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí, ganar el miércoles y después ganar el otro fin de semana terminar como súper líderes, y a partir de ahí jugarnos una liguilla memorable histórica, y hacer que en un mes y medio este estadio explote con nuestra coronación”, declaró.

Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en un partido | Imago7

El entrenador también apeló al peso histórico del club para justificar la exigencia. Subrayó que el fracaso internacional no reduce las expectativas, sino que las concentra.

“Cruz Azul siempre está obligado, por historia por dimensión por ambición por todo lo que representa el equipo. Ambicionamos por todo. Tenemos que estar en la cita más importante de la liga mexicana”, argumentó.

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

Con un solo torneo por delante, Larcamón considera que no hay margen para distracciones. Además abordó el tema de su racha de sumar 7 partidos sin conocer la victoria.

“Ahora tenemos un único foco y un único objetivo, el título de liga es tanto lo que lo queremos ahora el foco es más importante”, dijo. “Urge ganar, nos da inconformidad, nos tenemos que hacer cargo, hay que cerrar bien el campeonato porque tenemos que ahora que tenemos una única competencia tenemos un solo foco”, finalizó.