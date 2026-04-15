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Futbol

¿Kevin Mier llevó ‘mala suerte’ a Cruz Azul? La Máquina solo ha ganado un partido desde su regreso

Kevin Mier en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
Kevin Mier en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 09:24 - 15 abril 2026
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El conjunto Celeste atraviesa un momento irregular en cuanto a resultados

Cruz Azul atraviesa un bache en el tramo final de la temporada, pues además de presentar resultados irregulares en Liga MX, también terminó su participación en la Concacaf Champions Cup al ser eliminado por el LAFC. Entre todo este mal momento, hay un común denominador: el regreso de Kevin Mier.

El colombiano sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha en el duelo ante Pumas del torneo pasado y fue hasta la Ida de los Octavos de Final en Concachampions ante Monterrey que regresó a una convocatoria. 

¿Cuáles son los resultados de Cruz Azul desde el regreso de Mier?

En aquel encuentro, Cruz Azul se quedó con el triunfo con un marcador de 3-2, la cual fue la última victoria registrada para La Máquina, pues a partir de ahí, no ha logrado ganar otra vez.

Después de ese triunfo ante Rayados, Cruz Azul ha jugado siete partidos: ante Pumas, la Vuelta con Monterrey, Mazatlán, Pachuca, la serie frente a LAFC y América; el balance es de cinco empates y dos derrotas. 

Cruz Azul vs LAFC | IMAGO7

Momento de La Máquina antes del regreso de Mier 

Antes de la convocatoria de Mier con Cruz Azul, el equipo mantenía una racha positiva de 12 partidos sin perder, además de ganar siete encuentros de manera consecutiva, por lo que la baja de juego y de resultados preocupa en La Noria. 

Cruz Azul vs LAFC | MEXSPORT

Kevin Mier regresó a la titularidad en el duelo contra Mazatlán, el cual quedó en un empate de 1-1. Nicolás Larcamón ha rotado a sus arqueros para definir al que se quedará con el puesto, ya que Andrés Gudiño tuvo participaciones positivas durante la inactividad del colombiano.

La Máquina se tendrá que reponer de la eliminación en el torneo internacional, luego de no poder defender la corona. En Liga MX, todavía tiene que enfrentar a Tijuana, Querétaro y Necaxa para afianzarse en los primeros puestos, ya que con 28 unidades, equipos como Pachuca, Pumas y Toluca pueden rebasarlo.

LAFC vs Cruz Azul | MEXSPORT
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