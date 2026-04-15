“¡Fuera Larcamón!”: Afición de Cruz Azul estalla tras quedar fuera de Concachampions

La noche terminó en frustración para Cruz Azul y en un grito que retumbó con fuerza desde las tribunas del Estadio Cuauhtémoc: “¡Fuera Larcamón!”.

La eliminación de la Máquina a manos del Los Angeles FC en la Liga de Campeones de la Concacaf desató la molestia de la afición celeste, que no dudó en manifestar su inconformidad con el proyecto encabezado por Nicolás Larcamón.

Fue a partir del minuto 93 cuando el descontento se hizo evidente, con cánticos que pedían la salida del técnico argentino.

La afición lanzó el grito homofóbico en el Cruz Azul vs LAFC del Cuauhtémoc | ILIANY APARICIO

El resultado no solo significó la despedida del torneo internacional, sino que también profundizó la crisis en torno al equipo ya que suman siete partidos sin victoria.

Bajo el mando de Larcamón, Cruz Azul ha acumulado una racha negativa en competencias fuera de la Liga MX.

Cruz Azul vs LAFC | MEXSPORT

Y es que ahora quedándose sin título en tres torneos internacionales consecutivos: la Leagues Cup 2025, la Copa Intercontinental 2025 y ahora la Concachampions 2026.

La eliminación ante el conjunto angelino parece haber sido el punto de quiebre para una afición que exige resultados inmediatos y que, tras una nueva decepción, ha perdido la paciencia.

Incluso en redes sociales también se notó el enojo de la eliminación de Cruz Azul en Concachampions y señalando al DT de Cruz Azul.