Mundial 2026: Qatar, todo lo que debes saber para el Mundial 2026

Qatar afrontará la Copa del Mundo 2026 con la tarea de mejorar la actuación de su primer Mundial. El conjunto asiático regresa al escenario mundialista después de haber sido el anfitrión hace cuatro años, donde fue el peor anfitrión de la historia de los Mundiales al perder sus tres juegos.

La selección dirigida por Julen Lopetegui logró el crecimiento y la apuesta fuerte en lo económico que realiza Qatar al fútbol son el respaldo para su proyecto, aunque todavía no cuenta con jugadores que puedan marcar desequilibrio individual o antecedentes a nivel internacional no son relevantes.

Qatar busca redimirse tras su primera actuación

Qatar fue el país anfitrión de la última Copa del Mundo, firmando la peor exhibición de un anfitrión en la historia de los Mundiales; con 3 derrotas en 3 partidos, los qataríes se fueron en la primera ronda del torneo más importante entre clubes.

Aunque con la nueva edición cuentan con la experiencia de algunos de los que ya jugaron el Mundial 2022, como el portugués nacionalizado Ro-Ro y los delanteros Almoez Alí (goleador de las Eliminatorias de Asia) y Akram Afif.

Todos sus jugadores militan en la liga local. ¿El motivo? Los buenos ingresos que se reciben en el campeonato catarí, a lo que se suma la comodidad de los jugadores con las costumbres locales, conspiran para que pasen a un campeonato más competitivo.

Qatar consiguió su clasificación al Mundial | AP

Calendario de Qatar en fase de grupos

Qatar ya conoce a sus rivales y buscará dar la sorpresa en un grupo que luce competitivo, pero con oportunidades para avanzar:

Qatar vs. Suiza: 13 de junio | San Francisco

Canadá vs. Qatar: 18 de junio | Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar: 24 de junio | Lumen Field, Seattle

Akram Afif lidera la ilusión de Qatar rumbo al Mundial 2026

La principal figura de esta generación catarí es Akram Afif, delantero del Al Sadd SC y considerado el jugador más importante en la historia reciente de la selección asiática.

Afif fue pieza clave en el título de la Copa Asiática 2019 y también brilló en la edición de 2023, consolidándose como el líder ofensivo del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Junto a él también destacan nombres como Almoez Ali, histórico goleador de Qatar, además del arquero Meshaal Barsham y el mediocampista Abdulaziz Hatem, futbolistas importantes dentro del proceso mundialista.

Qatar llega además con una generación mucho más experimentada tras lo vivido en 2022 y con el objetivo de competir de mejor manera en Norteamérica. Aunque no parte entre los favoritos, varios aficionados consideran que el conjunto asiático podría sorprender en el torneo si logra mostrar el nivel que tuvo en sus mejores años dentro de Asia.

Qatar consiguió su clasificación al Mundial | AP

Números de Qatar en Mundiales

La historia de Qatar en Copas del Mundo es muy reciente y hasta ahora solamente ha disputado una edición:

Partidos 3 Partidos ganados 0 Partidos empatados 0 Partidos perdidos 3 Goles a favor 1 Goles en contra 7 Títulos 0

Posible convocatoria de Qatar para el Mundial 2026

Aunque la lista final todavía no es oficial, esta base de jugadores apunta a conformar el plantel catarí rumbo a la Copa del Mundo:

Jugador Posición Equipo Meshaal Barsham Arquero Al Sadd SC Saad Al Sheeb Arquero Al Sadd SC Pedro Miguel Defensor Al Sadd SC Bassam Al-Rawi Defensor Al-Duhail SC Tarek Salman Defensor Al Sadd SC Abdulkarim Hassan Defensor Al Wakrah SC Abdulaziz Hatem Mediocampista Al-Rayyan SC Assim Madibo Mediocampista Al-Duhail SC Akram Afif Delantero Al Sadd SC Almoez Ali Delantero Al-Duhail SC Ahmed Alaaeldin Delantero Al-Arabi SC