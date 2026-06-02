Historia de los Mundiales: Italia 1990

El mundial de Italia 1990 es uno de los más recordados de la historia, pero no precisamente porque se jugara un futbol espectacular. Todo lo contrario, los equipos se defendieron tanto y tuvieron tanto miedo de perder que fue el mundial con menos goles de la historia.

La Copa del Mundo de Italia 1990 pertenece al segundo grupo. Recordado por su impecable estética visual y su famosa banda sonora, el certamen dejó una paradoja imborrable, fue un mundial bello en el entorno, pero muy difícil de digerir en la cancha.

Con un promedio de apenas 2.21 goles por partido, esta edición se convirtió en un tablero de ajedrez donde el miedo a perder superó por completo a la audacia de ganar. Fue el torneo de planteamientos defensivos que obligó a la FIFA a cambiar las reglas del juego para siempre.

La historia del torneo comenzó con sorpresa desde el partido inaugural en el Estadio San Siro. La Argentina de Diego Maradona, campeona defensora, cayó 1-0 ante la selección de Camerún.

Los 'Leones Indomables', liderados por el veterano de 38 años Roger Milla, inyectaron la mayor alegría al certamen. Milla anotó cuatro goles saliendo desde el banquillo y guió a su país hasta los cuartos de final, firmando la primera gran hazaña africana en los mundiales.

Por su parte, el país anfitrión encontró a su propio salvador en Salvatore 'Totò' Schillaci. El delantero comenzó como suplente y terminó como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, liderando las llamadas "Noches Mágicas" italianas hasta la antesala de la final.

La selección de Italia en 1990 | MEXSPORT

Una oportunidad para brillar

El momento de mayor tensión no ocurrió en el último partido, sino en la semifinal disputada en Nápoles. El destino cruzó a la Italia invicta de Schillaci contra la Argentina de Maradona, que arrastraba un tobillo gravemente lastimado y un equipo mermado.

Tras un empate 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, la figura del guardameta argentino Sergio Goycochea, quien inició el torneo como suplente, emergió como el protagonista. Al detener dos penales clave, Goycochea eliminó al equipo local y clasificó a la Albiceleste a la final.

Diego Maradona con la Selección Argentina en 1990 | MEXSPORT

Drama de juegos finales

La final en el Estadio Olímpico de Roma fue el reflejo fiel del torneo: tensa, accidentada y carente de brillo. Alemania Federal, dirigida por Franz Beckenbauer, buscaba la revancha de la final perdida cuatro años antes en México.

Argentina, sin cuatro de sus titulares por suspensión, se atrincheró en su propio campo buscando llegar a la tanda de penales.La resistencia sudamericana se rompió en el minuto 85. El árbitro señaló una polémica falta en el área sobre Rudi Völler. El lateral Andreas Brehme ejecutó el penal de manera implacable para marcar el 1-0 definitivo.

Con este resultado, Alemania Federal levantó su tercera Copa del Mundo, un título con una enorme carga simbólica para una nación en pleno proceso de reunificación tras la caída del Muro de Berlín.

Diego Armando Maradona 1990 I MEXSPORT

Nueva regla

Más allá de la coronación alemana, el verdadero impacto de Italia 1990 fue táctico. La proliferación del juego brusco y la estrategia recurrente de los defensores de retrasar el balón hacia sus porteros para que estos consumieran tiempo con las manos generaron un fuerte rechazo en la afición.