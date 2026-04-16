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Futbol

El mundo del futbol lamenta la muerte de Alex Manninger

Alex Manninger en el Arsenal | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:16 - 16 abril 2026
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Clubes como el Espanyol, Liverpool y Juventus escribieron sus condolencias tras el accidente del ex arquero

El mundo del futbol está de luto. Durante la noche del 16 de abril, el ex portero austriaco, Alex Manninger, conocido por su paso en la Liga de España, Serie A y Premier League, sufrió un fatal accidente, pues mientras conducía su vehículo fue arrollado por un tren en movimiento.

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¿Cómo fue el accidente de Manninger?

Cerca de la ciudad de Salzburgo, el guardameta fue encontrado en un cruce de pista, luego de que se reportó el accidente. Según el medio local, ‘Kronen Zeitung’, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:20 horas de la mañana en una zona no vigilada.

Tras los reportes la cruz roja y bomberos acudieron de manera inmediata al lugar de los hechos, desafortunadamente las labores de reanimación no llegaron a tiempo para evitar que Manninger falleciera.

Luego de la llegada de las autoridades, el primer reporte solo pudo confirmar el fallecimiento del jugador, mientras que no pudieron confirmar la razón del choque ni si todo fue culpa de la luz roja de advertencia o del propio conductor.

Debido al tipo de vehículo, es posible analizar con precisión los datos electrónicos y, por lo tanto, el comportamiento del conducto”, anunciaron la autoridades
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El mundo se desde de Alex Manninger

Luego de confirmarse la partida del austriaco de 48 años, los ex equipos del futbolistas, así como la Selección Nacional de Austria. Manninger tuvo un pasado en varias ligas del mundo, destacando ser un suplente de clubes como: RB Salzburgo, Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bolonia, Udinese, Juventus, Augsburgo y Liverpool.

En su carrera jugó un total de 320 partidos, 64 partidos con el Arsenal (1997-02) y 42 con la Juventus (2008-12). Vivió su mejor etapa y la más ‘estable’en el Siena: jugó 87 en dos etapas distintas (2004-05 y 2006-08).

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