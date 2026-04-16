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Futbol

El nuevo DT de Messi y Berterame: Estos son los candidatos de Inter Miami para suplir a Mascherano

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame l AP
Esteban Gutiérrez 08:53 - 16 abril 2026
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Hace un par de días, el Inter de Miami se quedó sin entrenador luego de la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano, quien, tan solo cuatro meses atrás, llevó al equipo a ganar el título de la MLS.

Las Garzas, conjunto en el que militan Lionel Messi y Germán Berterame, nombraron a Guillermo Hoyos como técnico interino, pero el club ya analiza opciones para sustituir al 'Jefecito'.

Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT
Germán Berterame con Lionel Messi en Inter Miami | MEXSPORT

De acuerdo con reportes desde Argentina, Hoyos se mantendrá en el puesto hasta la pausa previa a la Copa del Mundo, lo que la da tiempo al Inter Miami para perfilar a sus candidatos.

La información que circula en el país sudamericano coloca a Xavi Hernández como la alternativa principal de la directiva, teniendo a su favor la gran relación que tiene con Messi tras haber sido compañeros por muchos años en el Barcelona.

Sin embargo, David Beckham y compañía también tienen en el radar otros nombres como Marcelo Gallardo, quien recientemente dejó River, Hernán Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda, otro entrenador que en las últimas semanas quedó libres tras ser destituido del Sevilla.

Xavi durante un partido del Barcelona| AP

Lo que viene para Inter Miami

La MLS ya ha disputado las primeras siete fechas de la temporada, con el equipo de Florida ubicado en la tercera posición de la Conferencia Este con 12 puntos, obtenidos tras tres triunfos, tres empates y solo una derrota.

El vigente campeón jugará ocho compromisos más antes del Mundial, terminando su actividad el 24 de mayo, es decir, casi tres semanas antes de que inicie la justa internacional.

Este fin de semana visitará a Colorado Rapids y posteriormente a Real Salt Lake. Después, cerrará el mes en casa enfrentando a New England Revolution.

En mayo, recibirá en las Jornadas 11, 14 y 15 a Orlando City, Portland Timbers y Philadelphia Union, respectivamente, mientras que en la 12 y 13 jugará de visita contra Toronto y Cincinnati.

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