CDMX ofrece 90% de descuento en multas: checa la fecha límite para pagar

Los automovilistas de la Ciudad de México tienen una oportunidad única para ponerse al corriente con sus multas de tránsito, ya que el Gobierno capitalino lanzó un programa que permite pagar únicamente el 10 por ciento del total, gracias a una condonación del 90 por ciento del adeudo.

Esta medida forma parte del Plan de Regularización Fiscal 2026, cuyo objetivo es facilitar que los ciudadanos regularicen su situación vehicular y evitar acumulación de sanciones. Sin embargo, el beneficio es por tiempo limitado, por lo que las autoridades han hecho un llamado a aprovecharlo antes de que concluya el plazo establecido.

Solo aplica para infracciones de tránsito emitidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025 / FB: @MetrobusCDMX

Fecha límite para aprovechar el descuento

El programa estará vigente únicamente hasta el próximo 30 de abril, por lo que quienes tengan multas pendientes deberán actuar con rapidez para acceder al descuento.

Este beneficio aplica exclusivamente para ciertos casos, por lo que es importante revisar si tus infracciones cumplen con los requisitos antes de intentar realizar el pago.

Para verificar si tienes adeudos, debes ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas de la CDMX / FB: @MetrobusCDMX

¿Quiénes pueden acceder al 90% de descuento?

La condonación está dirigida a propietarios de: Vehículos particulares

Concesionarios de taxis

Además, solo aplica para infracciones de tránsito emitidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, siempre y cuando no se trate de faltas graves. Esto significa que las multas generadas en 2026 no entran dentro de este programa.

Las autoridades recomiendan no dejar pasar la oportunidad y revisar cuanto antes el estatus de tus multas / FB: @MetrobusCDMX

Multas que NO entran en el descuento

La Secretaría de Seguridad de la CDMX aclaró que existen casos en los que la condonación no aplica, por lo que el pago deberá hacerse en su totalidad. Entre ellos se encuentran:

Infracciones que hayan provocado lesiones

Multas relacionadas con la comisión de un delito

Invasión a carriles confinados del transporte público

Esta medida forma parte del Plan de Regularización Fiscal 2026 / FB: @MetrobusCDMX

En estos escenarios, no existe posibilidad de reducción, por lo que los conductores deberán cubrir el monto completo.

¿Cómo consultar y pagar tus multas?

Para verificar si tienes adeudos, debes ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas de la CDMX y acceder a la opción “Consulta de adeudos”. Ahí, al introducir el número de placa, podrás conocer el detalle de tus infracciones, incluyendo fecha, lugar y monto. El pago puede realizarse en línea mediante la cuenta Llave CDMX, utilizando tarjeta bancaria. También existe la opción de descargar la línea de captura para pagar en kioscos de la Tesorería, bancos, tiendas de conveniencia o farmacias. En caso de que tu multa sea elegible para el programa, el sistema mostrará automáticamente el monto con el descuento aplicado al momento de realizar el pago.

Una oportunidad para regularizarte

Este programa representa una alternativa para quienes buscan ponerse al día sin afectar tanto su economía, ya que permite liquidar adeudos acumulados con una reducción considerable.