¿Vendes micheladas y azulitos en tu patio? Podrías perder tu casa

Vender micheladas, azulitos o cualquier tipo de alcohol desde la comodidad de tu casa podría salir mucho más caro de lo que imaginas, ya que el Gobierno de Puebla anunció que reforzará las sanciones contra quienes realicen este tipo de prácticas en inmuebles destinados a casa habitación, como patios o cocheras, donde frecuentemente se instalan puntos informales de venta sin regulación alguna.

De acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, las medidas no solo contemplan multas económicas, sino también la posibilidad de incautar el inmueble en el que se detecte la venta ilegal de bebidas alcohólicas, lo que ha encendido las alertas entre la población que realiza este tipo de actividades sin contar con los permisos correspondientes.

El gobierno de Puebla va endurecer las multas y sanciones por venta ilegal de alcohol en casa / Redes Sociales

Podrías perder hasta tu casa

El funcionario explicó que uno de los principales problemas es que muchos propietarios aseguran no estar enterados de que sus inmuebles son utilizados para vender alcohol, especialmente cuando los rentan a terceros, sin embargo, dejó claro que esto no los exime de responsabilidad legal, por lo que podrían enfrentar sanciones igualmente severas.

“Muchas veces la gente renta y el dueño de la casa no está enterado de la práctica ilícita que el inquilino está cometiendo. Dependiendo del procedimiento, estamos afinando si es factible”, aclaró Francisco Rodríguez Álvarez.

Las multas por venta ilegal de alcohol van desde los 11 mil hasta casi 60 mil pesos / Redes Sociales

Multas de miles de pesos y clausuras

Actualmente, cualquier negocio que venda alcohol sin licencia vigente ya enfrenta consecuencias importantes, que incluyen multas que en 2026 van desde los 11 mil hasta casi 60 mil pesos, además de la clausura definitiva del establecimiento, lo que en el caso de viviendas podría escalar a medidas más drásticas como el aseguramiento del inmueble.

Estas sanciones buscan frenar una práctica que ha crecido en colonias y zonas urbanas, donde la venta informal de bebidas alcohólicas se ha vuelto común sin cumplir con los requisitos legales.

El control de los lugares clandestinos es para evitar problemas de inseguridad con los vecinos / Redes Sociales

Riesgos para la seguridad y la salud

Las autoridades advirtieron que la venta de alcohol en casas no solo es ilegal, sino que también representa un riesgo importante para la seguridad pública, ya que estos espacios no cuentan con medidas básicas como salidas de emergencia, control de acceso o vigilancia, lo que facilita situaciones como riñas, accidentes por consumo excesivo y aglomeraciones que afectan la convivencia vecinal.

Además, al tratarse de un mercado informal, no existe control sobre la calidad de las bebidas, lo que incrementa el riesgo de consumir alcohol adulterado, una práctica que puede provocar daños graves a la salud e incluso poner en riesgo la vida de quienes lo consumen.

En estos lugares también podría venderse alcohol adulterado, lo que es un riesgo para la salud de los consumidores / Redes Sociales

Llamado a evitar prácticas ilegales

Ante este panorama, el Gobierno de Puebla hizo un llamado directo a la población para evitar este tipo de actividades y no exponerse a sanciones que podrían afectar seriamente su patrimonio, recordando que incluso prestar o rentar un espacio para la venta de alcohol sin permiso puede considerarse un delito.