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Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver América vs Toluca?

América vs Toluca Jornada 15 Clausura 2026 | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:10 - 17 abril 2026
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El equipo de Coapa enfrenta al Bicampeón del futbol mexicano en una de sus últimas oportunidades para meterse a la Liguilla

El Club América y Toluca se enfrentarán en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para disputarse en la renovada cancha del Estadio Banorte, en un duelo que promete ser uno de los más interesantes de la antepenúltima jornada, enfrentando a dos equipos históricos del fútbol mexicano.

Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Brian Rodríguez con América durante la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

El historial reciente entre América y Toluca favorece claramente al equipo de Toluca, que ha dominado los enfrentamientos directos. De los últimos cinco encuentros, Toluca ha ganado tres partidos, mientras que se registró un empate y una victoria para el América. El encuentro más reciente se disputó el 9 de noviembre de 2025 en la Liga MX, con victoria de Toluca por 2-0. Anteriormente, en el Campeón de campeones del 21 de julio de 2025, Toluca también se impuso por 1-3. En los playoffs de la Liga MX de mayo de 2025, Toluca eliminó derrotó América con un global de 2-0, tras un empate 0-0 en el partido de ida y una victoria 2-0 en la vuelta de la Gran Final del Clausura 2025. La única victoria reciente del América fue un contundente 3-0 en marzo de 2025.

Toluca festeja victoria ante Galaxy | MEXSPORT
Toluca festeja victoria ante Galaxy | MEXSPORT

Las Águilas del America atraviesa un momento complicado, sin victorias en sus últimos cinco partidos. Los de Coapa acumulan dos derrotas y tres empates. Su último encuentro fue una derrota por 0-1 ante Nashville SC en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Anteriormente empataron 1-1 con Cruz Azul en la Liga MX, igualaron 0-0 contra Nashville SC en la Ida, empataron 1-1 frente a Santos Laguna y perdieron 1-0 ante Club Universidad Nacional. Por su parte, Toluca llega en mejor forma con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Diablos Rojos vienen de golear 0-3 al LA Galaxy en la Liga de Campeones de la CONCACAF, empataron 1-1 con Atlético de San Luis en la Liga MX, vencieron 4-2 al LA Galaxy en el partido de ida, cayeron 1-0 ante Querétaro FC y empataron 1-1 con Pachuca.

Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT
Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el América vs Toluca?

  • FECHA: Sábado 18 de abril

  • HORA: 21:05 (hora centro de Méxcio)

  • LUGAR: Estadio Banorte, CDMX, México

  • TRANSMISIÓN: TUDN, VIX

Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
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