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Empelotados

Hugo Sánchez se reunió con el fan que limpió su placa en el Riyadh Metropolitano

Hugo Sánchez y Joseph Lazcano, seguidor del ex jugador I IG:@hugosanchez_9
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:48 - 18 abril 2026
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El pentapichichi tuvo un gran gesto con el seguidor español que ‘cuido’ su homenaje con el Atlético de Madrid

Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano y jugador histórico del Real Madrid, se convirtió en un ‘héroe’ fuera del terreno de juego, esto gracias a un emotivo gesto con un seguidor, el cual se hizo viral hace unas semanas por limpiar la placa del ‘Macho’ que está afuera del Estadio Riyadh Metropolitano, casa del Atlético de Madrid.

Hugo Sánchez durante un evento | IMAGO7

¿Cómo fue el encuentro de Hugo Sánchez?

Desde que el video de un seguidores limpiando la placa de Hugo se hizo viral, el ex Real Madrid pidió en sus redes sociales ayuda para encontrar a esta persona, finalmente tras algunas semanas logró hacer contacto con él.

CAPTURA DE PANTALLA

El pentapichichi presumió en redes que invitó a comer a Joseph Lazcano, donde aseguró pasar un buen momento de charlas, donde incluso le preguntó el motivo de por qué había hecho lo que hizo. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues también le obsequió a su fan una playera de sus tiempos con el Real Madrid y otra más. 

Me reuní con Joseph, el mexicano y héroe que limpió la placa del estadio del Atlético de Madrid, para darle las gracias y pasar un rato agradable", escribió Hugo en sus redes junto con el video del momento en que se juntaron.
CAPTURA DE PANTALLA

La leyenda de Hugo Sánchez

Pocas personas de México y de muchas partes del mundo son las que no saben quién es Hugo Sánchez. Conocido como ‘El Macho’, es un futbolista que marcó un antes y un después en el futbol mexicano.

El formado en los Pumas de la UNAM se convirtió en una leyenda absoluta del futbol español, jugando para el Atlético de Madrid y Real Madrid. Sus goles y trayectoria le bastaron para tener una placa de ‘leyenda’ a las afueras del estadio colchonero. Desafortunadamente por su historia en el acérrimo rival, esta se ve vandalizada constantemente. 

Pesé a dejar marca en el equipo rojiblanco, las mejores épocas de Hugo fueron en la Casa Blanca, pues ahí no solo entró en el Top 6 de los máximos goleadores del equipo, sino que también logró levantar cinco Ligas de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA.

Aficionado limpió la placa de Hugo Sánchez en el Estadio del Atlético de Madrid | MEXSPORT
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