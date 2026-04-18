Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres

Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. | IG: @padres
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:18 - 18 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cantante mexicano y el pelotero dominicano se volvieron rápidamente virales

El cantante mexicano Peso Pluma y el pelotero dominicano Fernando Tatís Jr. protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales previo a un juego de los San Diego Padres. El encuentro entre ambas figuras generó gran conversación entre fanáticos del béisbol y de la música regional mexicana, consolidando el impacto cultural de ambos en la escena latina.

En el video que circula en plataformas digitales, se observa a Peso Pluma acercándose a Tatís Jr. con entusiasmo y admiración. El intérprete de corridos tumbados no dudó en expresar su respeto hacia el jugador, destacando su influencia dentro y fuera del campo.

Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. | IG: @padres

¿Cómo fue el encuentro entre ambos?

Durante la conversación, Peso Pluma comentó que llevaba tiempo queriendo conocer al beisbolista, aprovechando su gira para finalmente lograr el encuentro. "Ya tenía rato que quería ir a verte… y por fin se me hizo", mencionó el cantante, dejando ver la emoción del momento.

Tatís Jr., por su parte, respondió con cercanía y buen humor, asegurando que también es fanático del artista mexicano. El dominicano incluso bromeó sobre la posibilidad de cantar juntos en el futuro, generando risas y una conexión genuina entre ambos.

Peso Pluma destaca el impacto latino de Tatís Jr.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue cuando Peso Pluma reconoció la relevancia de Fernando Tatís Jr. como representante latino en el deporte. El cantante enfatizó que el pelotero no solo representa a República Dominicana, sino a toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Este tipo de declaraciones refuerzan la narrativa de orgullo latino que ambos personajes transmiten en sus respectivas industrias. Peso Pluma en la música y Tatís Jr. en el béisbol se han convertido en referentes para nuevas generaciones.

Además, el artista extendió una invitación amistosa al jugador para compartir una comida en el futuro, demostrando el interés por mantener una relación más allá de ese breve encuentro.

Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. | IG: @padres
Lo Último
02:04 Portada RÉCORD 18 de abril 2026
01:00 A 54 días del Mundial 2026: México provocó el nacimiento como proyecto del VAR en Sudáfrica 2010
00:47 "El título es la meta para Pumas": Keylor Navas tras la victoria ante Atlético San Luis
00:43 “Aquí no hay estrellas individuales” :Keylor Navas lanza mensaje tras victoria ante San Luis
00:18 ¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres
00:09 ¡Insólito! Futbolista argentino se lleva expulsión por dos faltas en la misma jugada en la Copa Sudamericana
23:50 NBA: así quedaron los Playoffs de la Asociación
23:37 Efraín Juárez tras victoria ante San Luis: “nadie hubiera creído que íbamos a hacer 30 puntos”
23:28 Fue rival de Alberto del Río en WrestleMania y ahora se dedica a dar ‘cachetadas’
23:19 ¿Se retira? Roman Reigns asegura que puede dejar la WWE si pierde ante CM Punk