¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres

El cantante mexicano Peso Pluma y el pelotero dominicano Fernando Tatís Jr. protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales previo a un juego de los San Diego Padres. El encuentro entre ambas figuras generó gran conversación entre fanáticos del béisbol y de la música regional mexicana, consolidando el impacto cultural de ambos en la escena latina.

En el video que circula en plataformas digitales, se observa a Peso Pluma acercándose a Tatís Jr. con entusiasmo y admiración. El intérprete de corridos tumbados no dudó en expresar su respeto hacia el jugador, destacando su influencia dentro y fuera del campo.

Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. | IG: @padres

¿Cómo fue el encuentro entre ambos?

Durante la conversación, Peso Pluma comentó que llevaba tiempo queriendo conocer al beisbolista, aprovechando su gira para finalmente lograr el encuentro. "Ya tenía rato que quería ir a verte… y por fin se me hizo", mencionó el cantante, dejando ver la emoción del momento.

Tatís Jr., por su parte, respondió con cercanía y buen humor, asegurando que también es fanático del artista mexicano. El dominicano incluso bromeó sobre la posibilidad de cantar juntos en el futuro, generando risas y una conexión genuina entre ambos.

La Doble P y El Niño 🔥 pic.twitter.com/z1WnnjzgaX — San Diego Padres (@Padres) April 18, 2026

Peso Pluma destaca el impacto latino de Tatís Jr.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue cuando Peso Pluma reconoció la relevancia de Fernando Tatís Jr. como representante latino en el deporte. El cantante enfatizó que el pelotero no solo representa a República Dominicana, sino a toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Este tipo de declaraciones refuerzan la narrativa de orgullo latino que ambos personajes transmiten en sus respectivas industrias. Peso Pluma en la música y Tatís Jr. en el béisbol se han convertido en referentes para nuevas generaciones.

Además, el artista extendió una invitación amistosa al jugador para compartir una comida en el futuro, demostrando el interés por mantener una relación más allá de ese breve encuentro.