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Empelotados

Raúl Sarmiento asegura que "llevaron mal" a Raoul 'Pollo' Ortiz en sus comienzos en Televisa

Raúl Sarmiento, cronista mexicano | IMAGO7
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 20:08 - 17 abril 2026
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En el podcast "Mundo Sport Plus", el legendario cronista sostuvo una plática con el actual comentarista de Fox Sports

Raúl Sarmiento, una de las voces más reconocidas en la historia de Televisa Deportes, lanzó una crítica directa a la forma en que la televisora manejó el desarrollo de nuevos talentos, al referirse específicamente a Raoul ‘Pollo’ Ortiz durante una reciente entrevista.

El ahora conductor del podcast Mundo Sport Plus tuvo como invitado al narrador, y en la charla no dudó en señalar que su proceso dentro de la empresa no fue el adecuado, pese a su crecimiento en la pantalla.

Pollo Ortiz se burla de Argentina | @RaoulPolloOrtiz

"Yo te voy a decir la verdad, para mí, te llevaron mal", expresó Sarmiento de manera contundente, dejando claro que su opinión podría incomodar a figuras dentro de Televisa.

El cronista explicó que, en su época, existía una estructura definida para formar talento, la cual —según él— no se respetó en el caso de las nuevas generaciones.

Sarmiento cuestiona formación de narradores en Televisa

Durante la conversación, el ex comentarista detalló que anteriormente los nuevos integrantes debían pasar por un proceso completo antes de llegar a la narración, lo que incluía trabajo en redacción y acompañamiento a reporteros.

"Primero tenía que aprender a hacer guardias, saber lo que era la redacción, acompañar a los reporteros", explicó Sarmiento sobre la formación que él vivió dentro de la televisora.

En contraste, aseguró que ese modelo se rompió, ya que a algunos talentos se les dio la oportunidad de narrar sin pasar por ese aprendizaje previo, lo que a su juicio afectó su desarrollo profesional.

Andrés Vaca | IMAGO7

Críticas también alcanzan a nuevas figuras como Andrés Vaca

El análisis de Sarmiento no solo se centró en Raoul ‘Pollo’ Ortiz, sino que también hizo referencia a otros narradores actuales como Andrés Vaca, a quienes considera parte de este cambio en la forma de trabajar dentro de Televisa.

Finalmente, el experimentado comunicador dejó entrever que la falta de procesos sólidos en la formación de talento podría tener impacto en la calidad del producto, reabriendo el debate sobre la evolución de las transmisiones deportivas en México.

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