Bellingham se disculpa con la afición del Real Madrid tras fracasos

Todo indica que el Real Madrid se estará quedando con la manos vacías en esta temporada y únicamente espera un auténtico milagro para poder alzar el título en LaLiga; luego de sus eliminaciones en la Copa del Rey y Champions League.

Tras la reciente eliminación a manos del Bayern Munich en los Cuartos de Final, Jude Bellingham ha lanzado su mensaje a la afición madridista resaltando que han decepcionado; pero, asegura que volverán los buenos tiempos.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

¿Qué escribió Bellingham?

“No fue suficiente, pero nos despedimos con la cabeza alta. Madridistas, sabemos que os hemos decepcionado, pero siempre agradecemos vuestro apoyo. Los buenos tiempos, que os merecéis, volverán”, resalta en su cuenta de instagram.

Finalmente, catapulta el mediocampista que cerrarán la campaña de la manera más digna en sus últimos partidos en la liga doméstica: “No nos queda otra opción que terminar esta temporada lo más fuertes posible. ¡Hala Madrid!”.

Fracasos de este 2026

El Clásico de España fue la protagonista en la Gran Final de la Supercopa de España, donde el Real Madrid no pudo ante el Barcelona terminó cayendo 3-2 en un digno espectáculo de futbol desde Arabia Saudita en el Estadio King Abdullah Sports City, dejando al Barca como el campeón.

Vinicius Jr. en lamento tras la derrota de Real Madrid contra Bayern Munich en Champions League | AP

Luego de la derrota ante Barcelona en la Final de la Supercopa de España, la directiva merengue despidió a Xabi Alonso como director técnico, pero su reemplazo empezó su gestión de la peor manera y con un fracaso mayúsculo para el club esta temporada.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

En la presentación de Álvaro Arbeloa en el banquillo, los Merengues cayeron en su visita a Albacete, que dio la sorpresa en Octavos de Final de Copa del Rey y dejó fuera a uno de los candidatos al título. Jefté Betancor fue la figura del encuentro con un doblete que firmó el triunfo 3-2 en el último minuto de partido.