Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Precio del dólar hoy 3 de junio de 2026: así cotiza el peso mexicano frente a la moneda estadounidense

Precio del dólar hoy 3 de junio de 2026: así cotiza el peso mexicano frente a la moneda estadounidense. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 07:24 - 03 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El dólar se mantiene por debajo de los 17.35 pesos este miércoles 3 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 3 de junio de 2026 se ubica alrededor de los 17.29 pesos por unidad en operaciones internacionales, manteniéndose en uno de sus niveles más bajos del año frente al peso mexicano.

De acuerdo con datos financieros, la moneda estadounidense se ubica alrededor de los 17.36 pesos por unidad.| FREEPIK

Durante las primeras horas de este miércoles, la moneda estadounidense operó en un rango de entre 17.29 y 17.36 pesos, reflejando una jornada de relativa estabilidad en los mercados financieros.

Para quienes tienen previsto comprar dólares, realizar pagos en moneda extranjera o viajar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta que el precio puede variar dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio donde se realice la operación.

El tipo de cambio se mantiene estable al arranque de junio, beneficiando a quienes realizan operaciones en dólares. / Magnific

Así venden el dólar los bancos en México

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta.

Estos son algunos de los valores reportados durante la mañana de este miércoles:

  • Afirme

    compra 16.40

    venta 17.90

  • Banco Azteca

    compra 16.80

    venta 17.79

  • BBVA Bancomer

    compra 16.44

    venta 17.57

  • Banorte

    compra 16.05

    venta 17.65

  • Banamex

    compra 16.74

    venta 17.73

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta. / Magnific
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Lo Último
10:07 "Lo sentí como huida": Iván Alonso 'rompió el silencio' sobre salida de Anselmi de Cruz Azul
10:03 Gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazan investigación de EU contra Durazo y Villarreal
09:47 El G-8 hará caso a Javier Tebas
09:37 Spurs vs Knicks: ¿Dónde y a qué hora ver el Juego 1 de las NBA Finals?
09:37 ¿Hugo Sánchez se siente "traicionado" por la estatua que se le hizo a Pelé y no a él? Esto dijo el 'Pentapichichi'
09:22 ¿Te pueden multar por transmitir partidos del Mundial 2026 en tu negocio? Esto dijo el IMPI
09:15 Tebas revela que le "encanta" Jesús Martínez y celebra inversión mexicana en España
09:12 ¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?
08:30 Real Madrid presenta su nueva equipación para la Temporada 2026-27
08:15 Alex Bisogno revela que conoce secretos de Pati Chapoy relacionados con el clan Trevi-Andrade