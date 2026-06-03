Precio del dólar hoy 3 de junio de 2026: así cotiza el peso mexicano frente a la moneda estadounidense

El precio del dólar hoy 3 de junio de 2026 se ubica alrededor de los 17.29 pesos por unidad en operaciones internacionales, manteniéndose en uno de sus niveles más bajos del año frente al peso mexicano.

De acuerdo con datos financieros, la moneda estadounidense se ubica alrededor de los 17.36 pesos por unidad.| FREEPIK

Durante las primeras horas de este miércoles, la moneda estadounidense operó en un rango de entre 17.29 y 17.36 pesos, reflejando una jornada de relativa estabilidad en los mercados financieros.

Para quienes tienen previsto comprar dólares, realizar pagos en moneda extranjera o viajar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta que el precio puede variar dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio donde se realice la operación.

El tipo de cambio se mantiene estable al arranque de junio, beneficiando a quienes realizan operaciones en dólares. / Magnific

Así venden el dólar los bancos en México

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta. Estos son algunos de los valores reportados durante la mañana de este miércoles: Afirme compra 16.40 venta 17.90

Banco Azteca compra 16.80 venta 17.79

BBVA Bancomer compra 16.44 venta 17.57

Banorte compra 16.05 venta 17.65

Banamex compra 16.74 venta 17.73