Leyendas mundialistas: Lev Yashin, la inmortal Araña Negra

Falleció hace más de 35 años, pero su leyenda es eterna. Lev Ivánovich Yashin fue y es considerado aún el mejor portero en la historia del futbol. El portero de la Unión Soviética (hoy Rusia) dejó su portería imbatida en 275 partidos y atajó la histórica cifra de más de 150 penaltis defendiendo las porterías del Dinamo de Moscú y la selección de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

Yashin, conocido como la Araña Negra por su característica vestimenta oscura, siempre vistió de pies a cabeza con un uniforme negro; a menudo también jugaba con una gorra de tela de color ladrillo quemado y, con su impresionante agilidad, revolucionó la portería, pues se convirtió en el primero en utilizar guantes y rodilleras, influenciado por su etapa como jugador de hockey, elementos que no eran usados por los cancerberos de la época.

El guardameta soviético se destacó por su destacada agilidad, a pesar de su 1.89 de altura. Ganó cinco títulos de Primera División Soviética y tres Copas de la Unión Soviética con el Dinamo de Moscú, club en el que pasó toda su carrera deportiva; mientras que con su selección, fue campeón en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y de la Eurocopa en 1960.

Lv Yashin ataja un disparo en el Mundial de Chile 62 | AP

Yashin en los Mundiales

Yashin también brilló en tres Copas del Mundo: Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. En estos torneos dejó su portería en cero en cuatro de 13 duelos mundialistas. México 1970 fue el cuarto Mundial del guardameta, pero asistió como tercera opción sin ver minutos, más como apoyo al plantel y cuerpo técnico.

En su primera Copa del Mundo, en 1958, Yashin dejó en cero a Austria y a Inglaterra en su segundo juego; además, fue clave para que la Unión Soviética no fuera goleada por la Brasil de Pelé, Garrincha, Didí y Vavá en el juego en el que cayeron por 2-0. En los Cuartos de Final sucumbieron 2-0 ante los anfitriones.

Chile 62 no fue el mejor Mundial para la Araña Negra, quien sufrió un par de conmociones, pero logró dejar en cero a Yugoslavia para posteriormente caer 2-1, de nueva cuenta ante el anfitrión en Cuartos de Final. En ese último juego, sucedió algo inverosímil, pues Eladio Rojas, autor del gol que eliminó a la Unión Soviética desde el manchón penal, lejos de correr a festejar con sus compañeros o con el público que se dio cita en el Estadio Carlos Dittborn de Arica, se dirigió a abrazar a Lev Yahsin. "No me podía creer que hubiera metido un gol al gran Lev Yashin. Todavía no me lo creo. Me podía la emoción y lo único que quería era abrazarlo. Marcarle un gol a Yashin era como ganar un trofeo", confesó Rojas años después.

ACARICIÓ LA GLORIA

Fue en 1966 cuando la figura de Yashin se agrandó en los Mundiales; el guardameta, aunque no disputó dos de los tres partidos de Fase de Grupos, fue clave para que el conjunto de URSS se quedara con el cuarto puesto.

En el único partido en que participó como titular en la Fase de Grupos, Lev dejó en cero a la poderosa Italia para que su selección avanzara como primer lugar. En Cuartos de Final dejaron en el camino a Hungría 2-1, pero cayeron por el mismo marcador ante Alemania Federal en Semifinales.

En el duelo por el tercer lugar, la Unión Soviética volvió a perder 2-1, ahora ante Portugal, que se quedó con el bronce en la Copa del Mundo tras un gol de José Torres al minuto 89.

Lev Yashin y el portero mexicano Antonio 'La Tota' Carbajal | MEXSPORT

Yashin se retiró en 1971, en Moscú, disputando un partido con el Dinamo de Moscú en el Estadio Lenin de la capital rusa con más de cien mil espectadores y una pléyade de futbolistas como: Pelé, Eusébio y Franz Beckenbauer.

El histórico portero falleció el 20 de marzo de 1990 en Moscú, a causa de un cáncer de estómago, y sus restos reposan en el Cementerio de Vagánkovo.

El legado de la Araña Negra

Yashin hizo historia al convertirse en 1963 en el único portero, hasta la fecha, en ser galardonado como ganador del Balón de Oro por la revista France Football; además, la misma revista francesa creó en su honor el Balón de Oro a los porteros bajo el nombre de Trofeo Yahsin en 2019 y, en 2020, fue incluido en el Dream Team histórico del mismo galardón.

Vagón del metro de Moscú decorado con la imagen de Lev Yashin | AFP

Entre todos los reconocimientos que recibió Lev Yashin, también destacan: el haber sido galardonado con la Orden Olímpica por el Comité Olímpico Internacional (COI), ser elegido el mejor portero del siglo XX tanto por la FIFA como por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés); además, fue homenajeado con la Orden del Mérito de la FIFA en 2013 y fue incluido en el Dream Team de la FIFA de la historia de los Mundiales.

FICHA TÉCNICA DE LEV YASHIN

Nombre: Lev Ivánovich Yashin Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1929 Lugar de nacimiento: Moscú, Unión Soviética Fecha de fallecimiento: 20 de marzo de 1990 Trayectoria: Dinamo de Moscú (1947-1971)

NÚMEROS DE LEV YASHIN EN LOS MUNDIALES

En cuatro convocatorias mundialistas, Yashin sólo participó activamente en tres, disputando 13 juegos y en cuatro de ellos no permitió anotación.