Raúl Asencio al hospital: ¿qué enfermedad tiene el jugador del Real Madrid?
El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido hospitalizado en un centro de Madrid debido a una gastroenteritis severa que le ha afectado durante los últimos días. Esta dolencia ya le impidió formar parte de la expedición del equipo que viajó a Múnich para enfrentarse al Bayern en la Champions League
LA ENFERMEDAD DE ASENCIO
La persistencia de los síntomas y una notable pérdida de peso, que ronda los cinco kilos, llevaron al jugador a acudir al hospital este sábado. El objetivo principal es someterse a una serie de pruebas para identificar el virus causante del cuadro clínico y recibir el tratamiento adecuado.
Fuentes cercanas al club confirman que, si bien su estado no reviste gravedad, el jugador se encuentra bajo supervisión médica para controlar la deshidratación y el malestar general. Se espera que, una vez estabilizado, pueda recibir el alta en las próximas horas para continuar la recuperación en su domicilio.
Esta situación descarta por completo la participación de Asencio en el próximo compromiso liguero del Real Madrid contra el Alavés, programado para el martes. La falta de entrenamiento durante la semana y su actual condición física hacen inviable su convocatoria para dicho encuentro.
ASENCIO ABANDONA EL HOSPITAL
Horas después de haber ingresado a la clínica, el central canterano del Real Madrid abandonó el hospital en su auto sin mayor inconveniente; señal de que se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, aún no recibe el alta médica para volver a jugar y estará fuera de las canchas por lo menos una semana más.
🏥 Asencio abandona el hospital tras sufrir una gastroenteritis.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2026
📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/hFU40yueix
Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.