Futbol Internacional

Raúl Asencio al hospital: ¿qué enfermedad tiene el jugador del Real Madrid?

Asencio mandó mensaje al Madridismo tras caer en la Supercopa de España | AP
REDACCIÓN RÉCORD 08:48 - 18 abril 2026
El central merengue sufre una gastroenteritis aguda desde hace varias semanas

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido hospitalizado en un centro de Madrid debido a una gastroenteritis severa que le ha afectado durante los últimos días. Esta dolencia ya le impidió formar parte de la expedición del equipo que viajó a Múnich para enfrentarse al Bayern en la Champions League

Raúl Asencio, central canterano del Real Madrid | AP

LA ENFERMEDAD DE ASENCIO

La persistencia de los síntomas y una notable pérdida de peso, que ronda los cinco kilos, llevaron al jugador a acudir al hospital este sábado. El objetivo principal es someterse a una serie de pruebas para identificar el virus causante del cuadro clínico y recibir el tratamiento adecuado.

Fuentes cercanas al club confirman que, si bien su estado no reviste gravedad, el jugador se encuentra bajo supervisión médica para controlar la deshidratación y el malestar general. Se espera que, una vez estabilizado, pueda recibir el alta en las próximas horas para continuar la recuperación en su domicilio.

Esta situación descarta por completo la participación de Asencio en el próximo compromiso liguero del Real Madrid contra el Alavés, programado para el martes. La falta de entrenamiento durante la semana y su actual condición física hacen inviable su convocatoria para dicho encuentro.

Asencio es opción para los partidos que vienen del Madrid | AP

ASENCIO ABANDONA EL HOSPITAL

Horas después de haber ingresado a la clínica, el central canterano del Real Madrid abandonó el hospital en su auto sin mayor inconveniente; señal de que se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, aún no recibe el alta médica para volver a jugar y estará fuera de las canchas por lo menos una semana más.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

