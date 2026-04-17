Camavinga pide perdón tras su expulsión en el juego contra el Bayern Múnich

Concluyó la etapa de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, donde el juego más atractivo lo protagonizaron el Bayern Múnich y el Real Madrid, este último siendo el eliminado de la llave. Pese a la caída de los blancos, muchos aficionados señalan a Eduardo Camavinga como el principal responsable, por lo que el futbolista ofreció disculpas.

Jugadores del Real Madrid reclamándole al árbitro en el partido ante el Bayern | AP

¿Qué dijo Camavinga?

Luego de desaparecer tras la derrota, horas después el mediocampista francés escribió en su red social una disculpa. A través de sus historias de Instagram, el futbolista pidió perdón a sus compañeros y a los seguidores del club, reconociendo su responsabilidad en la eliminación.

Asumo mi parte de la responsabilidad. Quiero pedir perdón a mi equipo, y a todos los madridistas, gracias por el apoyo- Hala Madrid siempre”, escribió el mediocampista en redes.

Luis Díaz dispara en el partido de Bayern Munich contra Real Madrid en la Champions League | AP

El futbolista del Real Madrid vio la segunda cartulina amarilla luego de tomar el balón y alejarse del silbante con él, sin agredir ni molestar a nadie más que al colegiado que de inmediato amonestó al francés.

La polémica incendió las redes sociales, pues el futbolista hizo lo que tenía que hacer y en ningún momento irrumpió en el reglamento, por lo que expertos consideraron que la jugada no era meritoria de una segunda amarilla.

Finalmente tras varios reclamos y muchos empujones en los límites del área, el francés tuvo que abandonar el terreno de juego, mirando al cielo de una manera desconcertada y con una tristeza innegable.

Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid en Champions I AP

CAPTURA DE PANTALLA

Pasar página

Tras la eliminación y con las disculpas de Mbappé, Camavinga y otros jugadores más, el equipo Merengue ya comienza a dejar atrás la amarga y polémica derrota en la cancha del Allianz Arena, todo para concentrarse al 100% en LaLiga, torneo que si bien luce cuesta arriba para el Madrid, es lo único a lo que el equipo aspira en la temporada.