Mbappé promete títulos ‘pronto’ tras eliminación en Champions

Los días son más oscuros en Valdebebas, pues las cosas con el Real Madrid están lejos de ser las deseadas. Desde su mala racha en LaLiga y ahora con su eliminación en Champions League a manos del Bayern Múnich, el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa luce dolido.

Tras la caída en Mùnich, el Real Madrid no se ha pronunciado demasiado al respecto, sin embargo, una de sus estrellas, Kylian Mbappé apareció ante los medios para prometer una vuelta de página y victorias lo más pronto posible

Kylian Mbappé en un disparo en el partido entre Bayern Munich y Real Madrid | AP

¿Qué dijo Mbappé?

El delantero del cuadro Merengue confesó a los medios el ‘dolor’ que tiene los jugadores al ser eliminados de la Champions, torneo que es una de las prioridades del equipo de la capital española, declarando que el grupo está decepcionado, pero darán vuelta a la página lo más pronto posible.

Lo intentamos hasta el final. Es decepcionante ser eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar adelante. Necesitamos mirarnos con dureza a nosotros mismos para evitar más decepciones de este tipo”, declaró.

Kylian Mbappé del Real Madrid | AP

Finalmente el dorsal ‘10’ del equipo prometió que el club buscará volver al camino de la victoria, así como también prometer que los títulos volverán a la casa blanca en cualquier momento, ya que en un club como el Real Madrid se debe comprometer.

¡Nunca nos rendiremos! En el Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero os prometo una cosa: vamos a empezar a ganar otra vez y muy pronto”, concluyó el jugador francés.

Mbappé celebra un gol con Real Madrid | AP

Batalla contra el tiempo

Con su reciente eliminación de la Champions, su caída en Copa del Rey ante el Albacete, la única oportunidad de pelear por algo es LaLiga, donde estana nueve puntos del Barcelona, por lo que a falta de siete jornada, el cuadro de Arbeloa tendrá la difícil tarea de ganar absolutamente todo (incluyendo el duelo de la fecha 35 ante los propios Culés).

Por su parte, Mbappé no solo se despidió de un nueva oportunidad de ganar una copa de europa, sino que también de romper el récord de Cristiano Ronaldo, el cual marcó 17 goles en una misma Champions.