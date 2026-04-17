David Alaba pretendido por varios clubes ante una posible salida del Real Madrid

Con poco más de un mes para que las ligas terminen actividades para dar comienzo a la Copa del Mundo 2026, varios clubes ya piensan en la próxima temporada, al igual que varios jugadores se enfocan en su futuro, unos en sus clubes y otros viendo nuevas posibilidades fuera de éste, tal es el caso de David Alaba, jugador del Real Madrid.

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¿Qué pasa con Alaba?

La llegada del lateral derecho al Real Madrid fue una de las más esperadas, pero también de las que más se demoró en concretarse, trayendo a un jugador no en su mejor momento, sino en el ocaso de su exitosa carrera.

Pese a llegar con todas las expectativas del mundo, el jugador proveniente del Bayern Múnich no pudo establecerse dentro del campo de la mejor manera, teniendo solo destellos del jugador que brilló en la Bundesliga de Alemania, además de ser opacado por una cantidad importante de lesiones.

Real Madrid pierde a David Alaba por lesión en los meniscos | REAL MADRID

Ahora, con casi cinco años en el club Merengue, todo parece indicar que el futbolista saldrá como agente libre en el mercado de fichajes de verano, pero que contrario a lo que la gente podría pensar, el lateral aún sería pretendido por vario clubes de Europa a sus 33 años.

Medios cercanos al Real Madrid y al jugador, han podido confirmar que la carta de Alaba ya fue puesto en el mercado de manera tentativa, trayendo múltiples interesados y que incluso alguno ya preguntaron por los servicios del futbolista, por lo que su salida en un par d emes se hace inminente.

David Alaba en festejo en el Clásico | EFE

Palmarés en España y Alemania

El austriaco llegó al Bayern Múnich a la edad de 16 años, formándose de manera profesional en el club bávaro desde la categoría Sub-17 hasta el equipo mayor. Desde su llegada hasta su salida, Alaba conquistó absolutamente todo en los más de 10 años que formó parte del equipo.

Ya en el Real Madrid, desde el 2021 hasta el 2026, pese a no tener un registro de muchos minutos completados, David Alaba ya levantó LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Copa intercontinental, Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.