Luis Fernando Tena vuelve con la Selección de Guatemala tras problemas de salud

El técnico mexicano Luis Fernando Tena ha retomado sus funciones al frente de la Selección de Guatemala luego de superar los problemas de salud que lo alejaron temporalmente de la actividad. Su regreso se produjo tras ausentarse en la Fecha FIFA de marzo, periodo en el que no pudo acompañar al equipo en el partido amistoso ante Argelia, disputado en Génova, Italia.

Durante su ausencia, la Bicolor enfrentó dificultades deportivas y fue dirigida por su asistente Salvador Reyes, quien asumió la responsabilidad en el banquillo para ese compromiso internacional. El encuentro finalizó con un marcador de 7-0 en contra del conjunto guatemalteco.

El motivo de la ausencia de Tena estuvo relacionado con una operación de vesícula, seguida de una segunda intervención derivada de complicaciones provocadas por una bacteria. Esta situación médica impidió su participación con la delegación nacional durante esa ventana internacional.

Luis Fernando Tena| MEXSPORT

Desmienten rumores sobre su salida de Guatemala

Tras su ausencia, surgieron versiones que apuntaban a una posible renuncia del estratega mexicano. Sin embargo, dichas especulaciones fueron desmentidas por Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala.

Posteriormente, la Federación respaldó esta postura mediante un comunicado oficial en el que ratificó a Luis Fernando Tena como seleccionador nacional. El organismo reafirmó su compromiso con el proyecto deportivo, el cual contempla la permanencia del entrenador hasta el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Tena l IMAGO7

Presencia en el clásico y preparación para próximos partidos

Como parte de su reincorporación a las actividades, Tena estuvo presente en el clásico 337 del futbol guatemalteco entre Municipal y Comunicaciones, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como ‘El Trébol’. El técnico asistió acompañado de Salvador Reyes, en lo que marcó su regreso público al entorno futbolístico del país.

De cara a los próximos compromisos, la Selección de Guatemala se prepara para disputar tres partidos amistosos en la Fecha FIFA de junio. Estos encuentros se llevarán a cabo en Estados Unidos frente a selecciones como Ecuador, Austria y República Checa, como parte de su preparación de estos clubes de cara a la Copa del Mundo.

Posteriormente, en septiembre, el equipo retomará la competencia oficial con su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf. La federación guatemalteca informó que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el calendario y los rivales para dicha competencia.