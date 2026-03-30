Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección

Gerardo Enrique Paiz, presidente de la Federación de Guatemala, aseguró a Récord que Luis Fernando Tena sigue al frente del representativo chapín, en medio de los rumores de que el estratega no seguiría más al mando.

Y es que el entrenador mexicano no estuvo presente en el duelo que sostuvo el combinado guatemalteco ante Argelia que terminó con goleada de 7-0 a favor del cuadro africano.

¿Qué dijo Paiz?

​En entrevista, Paiz aseguró que existe preocupación por el estado de salud del 'Flaco', porque se le introdujo una bacteria que ha complicado un poco su situación.

​"Lo operaron de la vesícula. Se le infectó y se le metió una bacteria; ya está en su casa", confesó el dirigente a este medio. Luego aclaró que la recuperación la está realizando en la Ciudad de México.

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​"Él (Tena) tiene contrato por cuatro años. Para nosotros sigue. No lo estoy sacando, para mí sigue. No he hablado con él hasta después de la operación, cuando me dijo que estaba recuperándose en casa con muchos medicamentos para matar esos bichos (jajajaja)", ríe el dirigente.

Luis Fernando Tena y Guatemala| X: @fedefut_oficial

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