Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo

Lester Martínez ya no es una promesa, es una realidad. El boxeador originario de Guatemala ha logrado colocarse en el mapa del boxeo mundial gracias a una carrera ascendente que lo mantiene invicto y con un impresionante porcentaje de nocauts.

Desde su debut profesional en 2019, el ‘chapín’ ha demostrado que tiene el talento para competir al más alto nivel, acumulando triunfos que lo han llevado a escalar posiciones en la división de los supermedianos.

HISTORY FOR GUATEMALA 🇬🇹🔥



Lester Martinez goes 12 rounds and gets it done.



Your new WBC Super Middleweight Interim Champion.



A nation celebrates.#MartinezAleem pic.twitter.com/4K7MUUW20G — ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026

De promesa a realidad: un camino construido a golpes

Su crecimiento ha sido constante, respaldado por disciplina, potencia y una mentalidad que lo ha convertido en uno de los nombres a seguir en el panorama internacional.

Una noche histórica para Guatemala

El momento más importante de su carrera llegó recientemente, cuando Martínez consiguió una victoria clave que lo catapultó a la élite del boxeo mundial.

El guatemalteco conquistó el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), marcando un antes y un después para su país, que por primera vez ve a uno de los suyos pelear en lo más alto del deporte.

THIS ONE WAS PERSONAL ❤️🇬🇹



After making history, Lester Martinez sends a message to his mother and father.



A champion’s moment.#MartinezAleem pic.twitter.com/qVfb1kaRnR — ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026

La pelea fue una auténtica prueba de carácter, donde Martínez tuvo que ajustar su estrategia y resistir momentos complicados para finalmente imponerse y hacer historia.

Un símbolo para todo un país

Más allá de los títulos, Lester Martínez se ha convertido en un símbolo nacional. Su historia representa el sueño de muchos jóvenes en Guatemala, un país donde el boxeo no siempre ha tenido los reflectores.

Con cada victoria, el pugilista no solo suma en su récord, también carga con la ilusión de toda una nación que ahora lo ve como su gran referente en el deporte.

Lo que viene: el salto definitivo

Con este logro, Martínez se posiciona como un serio contendiente en la división, donde nombres como Saúl Álvarez han marcado época.

El siguiente paso será consolidarse como campeón absoluto y enfrentar a los mejores del mundo, en un camino que apenas comienza pero que ya tiene tintes históricos.