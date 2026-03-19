¡Duelo de cubanas! Lis Vega reta a Niurka a una pelea de box

El mundo del espectáculo sigue subiéndose al ring… y ahora podría haber duelo de cubanas. Lis Vega levantó la mano para protagonizar una pelea de box entre celebridades y no dudó en elegir a su posible rival: Niurka Marcos.

La vedette asistió como invitada al evento Ring Royale el pasado 15 de marzo, donde desfiló por la alfombra roja acompañada del influencer Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito”. Ahí, como era de esperarse, fue cuestionada sobre si se animaría a ponerse los guantes.

Lis Vega fue la primera en lanzar el reto para una pelea con Niurka, pues en el pasado tenían una rivalidad / FB: @lisvegaoficial

Lis Vega lanza reto a Niurka

En entrevista con los influencers Dayane Chrissel y Pablo Chagra, Lis Vega no se guardó nada y propuso directamente a Niurka como su contrincante ideal.

“Mi comadre Niurka estaría bien. No, pues ella sabe que antes que nada la admiro y esto es maravilloso para un espectáculo, creo que a la gente le gustaría mucho”, dijo Lis Vega sobre una pelea con la vedette cubana.

Aunque dejó claro que no existe rivalidad entre ellas, sí considera que sería un show atractivo para el público, especialmente ahora que las peleas entre famosos están en tendencia.

Niurka hasta el momento no ha dicho nada de subirse al ring para demostrar quién es la mejor vedette / IG: @niurka.oficial

Fans se dividen ante posible combate

Hasta el momento, Niurka Marcos no ha respondido al reto, pero las redes sociales ya hicieron lo suyo: opiniones divididas, memes y hasta apuestas anticipadas.

“Niurka te duerme”, “Sí estaría muy buena la pelea”, “Niu le da con todo”, “Mejor Niurka con Ninel Conde”, “Lis, no, nada que ver”, fueron algunos de los comentarios en el video difundido por la influencer Dayane Chrissel.

Mientras algunos fans se emocionan con la idea de verlas en el ring, otros no están convencidos del enfrentamiento. Lo que es un hecho es que el fenómeno de peleas entre celebridades sigue creciendo… y este posible combate ya encendió la conversación en redes.