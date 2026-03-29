Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
“Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal
El portero de la Selección Mexicana, Raúl 'Tala' Rangel, habló tras el empate 0-0 ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, donde destacó el trabajo defensivo del equipo y reconoció la frustración de la afición.
México debe mejorar en ataque
El arquero señaló que uno de los puntos pendientes del equipo está en la ofensiva, donde faltó contundencia para reflejar el esfuerzo en el marcador.
Yo creo que en ataque nos faltó ese último toque, pero debemos seguir trabajando y ser consistentes
A pesar de ello, consideró que el desempeño general fue positivo, especialmente en la forma en la que el equipo logró mantener el orden en defensa.
Rangel destaca el trabajo colectivo
El guardameta también dejó claro que el rendimiento no es individual, sino resultado del trabajo en equipo.
Es el trabajo de todos. Hemos defendido muy bien en los últimos partidos y eso es mérito de todo el grupo
Además, aseguró que cada partido lo acerca más a consolidarse en el arco tricolor, sumando minutos importantes con la selección, además de seguir sumando porterías en cero; ya son 5 seguidas.
Reacción al grito y a la afición
Sobre el ambiente en el estadio y la reaparición del grito en las gradas, Rangel se mostró sereno.
Me quedo tranquilo. Entiendo la frustración de la gente, querían ver goles, pero sabíamos que era un rival complicado
Finalmente, resaltó el nivel del rival, recordando que Portugal es una selección de élite, por lo que valoró el empate como un resultado competitivo.
Te puede interesar