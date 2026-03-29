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Futbol

“Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal

Raúl 'Tala' Rangel en el México vs. Portugal | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:39 - 28 marzo 2026
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El portero de la Selección Mexicana, Raúl 'Tala' Rangel, habló tras el empate 0-0 ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, donde destacó el trabajo defensivo del equipo y reconoció la frustración de la afición.

México debe mejorar en ataque

El arquero señaló que uno de los puntos pendientes del equipo está en la ofensiva, donde faltó contundencia para reflejar el esfuerzo en el marcador.

Yo creo que en ataque nos faltó ese último toque, pero debemos seguir trabajando y ser consistentes

A pesar de ello, consideró que el desempeño general fue positivo, especialmente en la forma en la que el equipo logró mantener el orden en defensa.

Tala Rangel en el Estadio Banorte l Miguel Pontón

Rangel destaca el trabajo colectivo

El guardameta también dejó claro que el rendimiento no es individual, sino resultado del trabajo en equipo.

Pausa de hidratación en el partido | MexSport

Es el trabajo de todos. Hemos defendido muy bien en los últimos partidos y eso es mérito de todo el grupo

Además, aseguró que cada partido lo acerca más a consolidarse en el arco tricolor, sumando minutos importantes con la selección, además de seguir sumando porterías en cero; ya son 5 seguidas.

Tala Rangel en el Estadio Banorte l Miguel Pontón

Reacción al grito y a la afición

Sobre el ambiente en el estadio y la reaparición del grito en las gradas, Rangel se mostró sereno.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

Me quedo tranquilo. Entiendo la frustración de la gente, querían ver goles, pero sabíamos que era un rival complicado

Finalmente, resaltó el nivel del rival, recordando que Portugal es una selección de élite, por lo que valoró el empate como un resultado competitivo.

Tala Rangel l IMAGO7
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