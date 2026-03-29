Erik Lira respalda a Álvaro Fidalgo en su debut con el Tri: “Un mexicano nace donde quiere”

En medio de la expectativa por el debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, fue Erik Lira quien salió a ponerle voz al vestidor y dejar claro que el grupo está cerrado con el mediocampista.

Un mexicano nace donde quiere

“Afrontarlo como es, son tipazos, vienen abiertos a todo, si vienen a sumar bienvenido sea”, expresó.

Además, dejó claro que el enfoque del plantel es la preparación rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en casa, donde el objetivo es trascender.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

“Estamos en preparación para hacer el mejor Mundial en nuestro país”, comentó.

Incluso fue más allá y lanzó un mensaje que refleja la confianza del equipo: “Después del Mundial van a decir que somos una selección élite, jugaremos el mejor Mundial y aquí nadie nos va a ganar”.

Sobre el ambiente con el abucheo de la afición, el futbolista también fue claro al descartar que exista un proceso de reconciliación entre jugadores y seguidores, dejando el tema en manos de cada persona.

“¿Proceso de reconciliación? Ninguno. Cada quien tiene su derecho, cada quien compra su boleto, no nos asustan (los abucheos) afirmó.

Finalmente, Lira cerró con un mensaje directo a la afición que se hace presente en los estadios.

“Al contrario, sabemos que esto es así y gracias por venir”.