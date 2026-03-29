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Futbol

“México es seguro”: Paulinho defiende al país ante Portugal y se gana a la afición

El delantero de Toluca volvió a dar la cara por el futbol mexicano y su nivel
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:35 - 29 marzo 2026
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Paulinho tranquiliza a Portugal: “Les dije que México no es como lo pintan”

Paulinho levantó la voz para defender la imagen de México, asumiendo el rol de portavoz y embajador del país ante sus propios compañeros de la Selección de Portugal.

El delantero de Toluca reveló que habló con sus compañeros para disipar las dudas que existían sobre la inseguridad en territorio mexicano.

Helinho, Paulinho y Ángulo tras anotar gol con Toluca I MEXSPORT

Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros y decirles que este es un país seguro, lo que pasa se sabe allá, pero no es una cosa diaria

El portugués también reconoció que la información que llega a Europa suele ser alarmante, pero insistió en que no refleja el día a día que él vive en el país. Por eso, tomó la iniciativa de tranquilizar al grupo y darles confianza antes del partido.

Tuve que hablar con ellos, tranquilizarlos, pero ellos igual quieren mucho a México
Paulinho en el México vs. Portugal | MexSPort

El Azteca lo ovaciona… pero deja claro su casa: “No cambio el Nemesio Diez”

Ya en la cancha, el ambiente terminó por respaldar sus palabras. En el Estadio Azteca, Paulinho fue ovacionado por la afición, un gesto que lo sorprendió y que confirmó la conexión que ha construido con el público mexicano.

Estadio Nemesio Diez del Toluca l IMAGO7

Sí, no es normal creo… pero muchas gracias a todos, es un sentimiento mutuo

El atacante no dudó en reconocer la grandeza del inmueble, aunque fiel a su presente, dejó claro que su hogar futbolístico sigue siendo el Estadio Nemesio Diez, al que no cambiaría pese a la historia del Azteca.

Regresar a la selección de Portugal fue maravilloso y jugar en México fue perfecto
El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT
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