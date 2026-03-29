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¡Chorizo power! Emotivo momento entre Alexis Vega y Paulinho en el Estadio Banorte
Ha terminado la espera con respecto al regreso del Estadio Banorte, en donde se ha dado un auténtico desfile de estrellas, pues los portugueses han conocido ya el inmueble próximamente tres veces mundialista, y lo hacen en su primer partido más de 600 días después.
En cuanto a regresos, también se dieron dos en cuanto a las dos selecciones participantes de este compromiso, Alexis Vega con México y Paulinho con Portugal, pero uno con una mayor diferencia en cuanto al tiempo de ausencia, pero ambos se encontraron en el 'Coloso'.
Encuentro de dos de los 'Diablos mayores'
De último momento, Paulinho se metió a la convocatoria de Portugal para el partido en contra de México en el Estadio Azteca, por lo que ha podido coincidir con compañeros suyos en el Toluca, pero rivales en este duelo de selecciones.
Es por ello que después de la llegada, protocolo y más acciones previas al partido, el diablo lusitano se pudo encontrar en la banca rival a Alexis Vega, quien lo ha ayudado en el club a conseguir la gran mayoría de sus goles en el tricampeonato de goleo.
El saludo fue más que efusivo, pues al encontrarse de frente, los dos jugadores sonrieron de inmediato, enfundándose en un abrazo fuerte con el cual hicieron sonreír a los aficionados diablos, pues todo fue felicidad en el reencuentro, esta vez, el primero en el Estadio Banorte.
Alexis Vega y Paulinho 🫂— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 29, 2026
El emotivo momento entre los jugadores de Toluca, previo al México vs Portugal 🇲🇽🆚🇵🇹#MiSelecciónAzteca
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El regreso del Coloso
El Estadio Azteca volvió a latir. Tras casi dos años de remodelaciones, el histórico recinto de Santa Úrsula reabrió sus puertas con la mirada puesta en el Mundial de 2026, donde hará historia al convertirse en el único estadio en albergar tres Copas del Mundo. Bastó su regreso para reavivar el entusiasmo de una afición que, semanas antes, se mostraba distante ante la justa mundialista.
Desde temprano, la marea tricolor comenzó a tomar forma en la Calzada de Tlalpan. Entre camisetas verdes, blancas y rojas, miles de aficionados caminaron hacia el Coloso con la ilusión de formar parte de un momento histórico. La emoción se desbordó en cada acceso, entre filas largas y cierta desorganización, recordando que todo gran regreso también implica ajustes y aprendizaje.
Ya en su interior, el Azteca mostró su nueva cara: moderno, iluminado y vibrante, pero sin perder su esencia. Más de 80 mil voces se unieron en un mismo sentimiento, impulsadas por la esperanza de ver a la Selección Mexicana trascender como nunca antes. El Coloso está de vuelta, y con él, el sueño mundialista de todo un país.