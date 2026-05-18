¿Cábala? Uriel Antuna celebra pase a la Final de Pumas en taquería

Luego de una intensa victoria ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, el delantero de los Pumas, Uriel Antuna, decidió festejar el pase a la Gran Final de una manera muy peculiar, cenando en una taquería local.

Uriel Antuna celebrando su gol ante Pachuca | MEXSPORT

Tras la importante victoria ante Pachuca, el extremo mexicano salió del Olímpico Universitario y puso rumbo a su puesto de tacos preferido en donde fue captados por aficionados auriazules quienes también celebraban el pase a la siguiente ronda.

Fiel a su estilo, Antuna no dudó en atender a los seguidores que se le acercaron, tomándose fotos y grabando videos para el recuerdo. La convivencia fue tan cercana que, en un video que circula en redes sociales, se escucha a otro comensal gritar en tono de broma: "¡Ya déjenlo comer!", provocando las risas de los presentes.

¿CÁBALA PARA EL TÍTULO?

Esta escena no es una coincidencia aislada en la fiesta grande del fútbol mexicano. Curiosamente, esta es la segunda vez en la presente Liguilla que el delantero es visto en un puesto de tacos tras un partido crucial. Hace apenas una semana, Antuna repitió exactamente el mismo ritual luego de que los Pumas eliminaran al América en la ronda de Cuartos de Final. Lo que comenzó como una cena casual ya es considerado por muchos aficionados como la cábala de la suerte.

Uriel Antuna comiendo taquitos tras pase a Semifinales l CAPTURA

OPORTUNIDAD DE ORO EN PUMAS

Con el boleto en la bolsa, Uriel Antuna y los Pumas se enfrentarán ahora a los dos partidos más importantes del club en más de una década. El Club Universidad, que llega a esta instancia como el superlíder del torneo, tiene en sus manos la oportunidad histórica de romper una racha de casi 15 años sin levantar un solo título de Liga MX, sin embargo, no será tarea fácil pues enfrente tendrá a Cruz Azul, un equipo que sabe lo que significan años de sequía y que no quiere volver a sufrirla.