Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu

El Estadio Azteca volvió a colocarse en el centro de atención tras su renovación, y una voz autorizada del futbol mundial como Jorge Valdano no dudó en destacar su grandeza. El Campeón del Mundo con Argentina en 1986 aseguró que el Coloso de Santa Úrsula le sigue provocando sensaciones únicas, incluso por encima de escenarios históricos como el Santiago Bernabéu.

Valdano, quien vivió uno de los momentos más importantes de su carrera en ese recinto al conquistar la Copa del Mundo y marcar en la Final ante Alemania Occidental, regresó al estadio y quedó impactado por su imponente estructura. Para el exjugador, el Azteca no solo es histórico, sino también emocionalmente inigualable.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Durante su participación en TV Azteca, el exfutbolista comparó directamente al inmueble mexicano con el estadio del Real Madrid, donde trabajó durante años, dejando clara su admiración por el recinto capitalino.

"Yo he trabajado casi diez años en el Santiago Bernabéu y por lo menos una vez al día salía por el túnel y siempre decía: 'qué grande que es esto'", comenzó Valdano.

Jorge Valdano en 2017 | MEXSPORT

El Azteca, un estadio que impone respeto

A pesar de su experiencia en uno de los estadios más icónicos de Europa, Valdano reconoció que el Azteca genera una sensación distinta, incluso más impactante. El argentino explicó que el diseño y la verticalidad del estadio provocan una impresión difícil de igualar.

"No, no me acostumbraba, ¿no? Pero esto es más imponente. Me pareció cuando entré lo mismo que me pareció la primera vez que lo pisé, una sensación de vértigo", agregó el Campeón del Mundo en 1986.

El Campeón del Mundo también describió la sensación física que le provoca el estadio, destacando lo cercano que parece el terreno de juego desde las gradas, lo que intensifica la experiencia tanto para jugadores como para aficionados.

El regreso del Estadio Azteca | IMAGO7

¿Por qué el Estadio Azteca sigue siendo único en el mundo?

Más allá de su tamaño, Valdano subrayó que el Azteca destaca por su armonía arquitectónica, algo poco común en recintos de tal magnitud. Para él, no se trata solo de un estadio grande, sino de un espacio perfectamente diseñado para el futbol.