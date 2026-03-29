FMF envía condolencias tras fallecimiento de aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs. Portugal

La Federación Mexicana de Futbol se pronunció tras el fallecimiento de un aficionado ocurrido al interior del Estadio Azteca, previo al partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

La FMF lamenta el fallecimiento de un aficionado. pic.twitter.com/kbaGricJUY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 29, 2026

A través de sus redes sociales, el organismo lamentó profundamente lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a los familiares del seguidor que perdió la vida en el inmueble.

“La FMF extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos solidariamente en este difícil momento”, expresó la Federación en su comunicado oficial.

El hecho se registró antes de que arrancara el encuentro entre México y Portugal, en lo que sería una jornada marcada por la expectativa deportiva, pero que terminó empañada por este lamentable suceso.

La Selección Mexicana en el Estadio Azteca | @miseleccionmx

Además del mensaje de condolencias, la Federación Mexicana de Futbol reiteró la importancia de seguir las indicaciones de seguridad dentro de los estadios, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, reitera el llamado a todas y todos los asistentes a seguir en todo momento las indicaciones del personal y de las autoridades, con el objetivo de salvaguardar la seguridad dentro de los estadios

México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

SSC revela cómo ocurrió el accidente en el Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, pese a que el aficionado fue rápidamente atendido por médicos en el lugar, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, informó la SSC.