Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FMF envía condolencias tras fallecimiento de aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs. Portugal

Reinaguración del Estadio Banorte l Miguel Pontón
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:59 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
FMF lamenta el fallecimiento y envía condolencias a la familia

La Federación Mexicana de Futbol se pronunció tras el fallecimiento de un aficionado ocurrido al interior del Estadio Azteca, previo al partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

A través de sus redes sociales, el organismo lamentó profundamente lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a los familiares del seguidor que perdió la vida en el inmueble.

“La FMF extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos solidariamente en este difícil momento”, expresó la Federación en su comunicado oficial.

El hecho se registró antes de que arrancara el encuentro entre México y Portugal, en lo que sería una jornada marcada por la expectativa deportiva, pero que terminó empañada por este lamentable suceso.

La Selección Mexicana en el Estadio Azteca | @miseleccionmx
La Selección Mexicana en el Estadio Azteca | @miseleccionmx

Además del mensaje de condolencias, la Federación Mexicana de Futbol reiteró la importancia de seguir las indicaciones de seguridad dentro de los estadios, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, reitera el llamado a todas y todos los asistentes a seguir en todo momento las indicaciones del personal y de las autoridades, con el objetivo de salvaguardar la seguridad dentro de los estadios
México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

SSC revela cómo ocurrió el accidente en el Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, pese a que el aficionado fue rápidamente atendido por médicos en el lugar, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”, informó la SSC.

Autoridades capitalinas ya analizan las circunstancias del accidente dentro del recinto. / SSC
Últimos videos
Lo Último
01:30 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
01:20 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
01:09 Javier Aguirre conforme con el resultado de México ante Portugal: "estuvimos a la altura"
00:59 FMF envía condolencias tras fallecimiento de aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs. Portugal
00:55 ¡Nuevo líder en la Categoría Reina! Kimi Antonelli gana el GP de Japón; Checo terminó en el lugar 17
00:54 'Chiquito' Sánchez destaca la importancia de enfrentarse a rivales como Portugal
00:35 “México es seguro”: Paulinho defiende al país ante Portugal y se gana a la afición
00:22 Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
00:10 Diablos Rojos del México aplastan a Cocodrilos y avanzan a la Final de la Champions League
00:05 Fiscalía CDMX abre investigación por muerte en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
3
Futbol Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
4
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
5
Futbol “México es seguro”: Paulinho defiende al país ante Portugal y se gana a la afición
6
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
Te recomendamos
Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
29/03/2026
Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
29/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Javier Aguirre conforme con el resultado de México ante Portugal: "estuvimos a la altura"
Futbol
29/03/2026
Javier Aguirre conforme con el resultado de México ante Portugal: "estuvimos a la altura"
FMF envía condolencias tras fallecimiento de aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs. Portugal
Futbol
29/03/2026
FMF envía condolencias tras fallecimiento de aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs. Portugal
¡Nuevo líder en la Categoría Reina! Kimi Antonelli gana el GP de Japón; Checo terminó en el lugar 17
Fórmula 1
29/03/2026
¡Nuevo líder en la Categoría Reina! Kimi Antonelli gana el GP de Japón; Checo terminó en el lugar 17
'Chiquito' Sánchez destaca la importancia de enfrentarse a rivales como Portugal
Futbol
29/03/2026
'Chiquito' Sánchez destaca la importancia de enfrentarse a rivales como Portugal