México vs Bélgica; Este es el historial entre ambas selecciones

El historial entre México y Bélgica es corto en cantidad, pero rico en episodios relevantes que se han repartido entre ellas en Copa del Mundo y encuentros amistosos, dejando un balance equilibrado a lo largo de las décadas.

¿Cuál es el enfrentamiento más reciente?

Uno de los capítulos más recientes se registró el 10 de noviembre de 2017, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Bruselas en un partido amistoso que terminó con un vibrante empate 3-3, en un duelo que destacó por su intensidad ofensiva y constantes cambios en el marcador.

Kevin De Bruyne y Diego Reyes en el juego entre México y Bélgica en 2017 l MEXSPORT

En el plano mundialista, el antecedente más cercano ocurrió el 20 de junio de 1998 durante la Copa del Mundo de Francia, donde México y Bélgica empataron 2-2 en fase de grupos, en un partido que reflejó la paridad entre ambos conjuntos y que fue clave en las aspiraciones de clasificación del Tri.

Retrocediendo unos años, en 1990 ambas selecciones se midieron en un encuentro amistoso que también formó parte de su historial, aunque con menor trascendencia mediática en comparación con los choques mundialistas.

Hirving Lozano en el juego entre México y Bélgica en 2017 l MEXSPORT

Partidos en el Estadio Azteca

Sin embargo, el recuerdo más emblemático se remonta a la Copa Mundial de la FIFA México 1986, cuando se enfrentaron en el Estadio Azteca. En aquella edición, México logró imponerse a Bélgica en fase de grupos, en un torneo que marcó una de las mejores actuaciones del Tri en la historia de los mundiales.

Erik Lira en partido con el Tri | MEXSPORT

Aún más atrás, el 11 de junio de 1970, también en el Estadio Azteca y en el marco de la Copa Mundial de la FIFA México 1970, México y Bélgica se enfrentaron en fase de grupos, sumando otro capítulo importante en su historial dentro de una justa mundialista.

Ese mismo año, 1970, ambas selecciones sostuvieron además dos partidos amistosos, uno con México como local y otro con Bélgica como anfitrión, lo que refleja una etapa en la que los enfrentamientos entre ambos equipos fueron más frecuentes.

En conjunto, los antecedentes entre la Selección Mexicana y la Selección de Bélgica muestran una rivalidad intermitente pero competitiva, con duelos repartidos entre distintas generaciones y contextos, que mantienen el equilibrio histórico y alimentan el interés cada vez que vuelven a coincidir en la cancha.

2017 (Amistoso): Bélgica 3-3 México

1998 (Mundial Francia): Bélgica 2-2 México

1990 (Amistoso): Bélgica 3-0 México.

1986 (Mundial México): México 2-1 Bélgica

1970 (Mundial México): México 1-0 Bélgica

1970 (Amistoso): México 1-0 Bélgica