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Futbol

Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”

Mikel Arriola elogia a Azcárraga l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 16:37 - 28 marzo 2026
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El dirigente del futbol mexicano habló maravillas del dueño y presidente del América

Se hizo oficial la presentación oficial del Álbum Épico, exposición en el museo Yancuic de Iztapalapa, y en el marco de este evento no faltó el respectivo elogio de Mikel Arriola a Emilio Azcárraga asegurando que gracias a su pasión se hizo realidad llegar esta alcaldía de la CDMX.

El dirigente del futbol mexicano resaltó: "El Mundial de futbol llegó a Iztapalapa. Emilio Azcárraga fue un actor central para que esto ocurriera, con su gran pasión por el futbol. No conozco un aficionado más importante, grande y cariñoso del futbol que Emilio Azcárraga”

Emilio Azcárraga en un festejo de campeonato de América | MexSport

Asimismo, Arriola destacó a la ciudadanía:  "Edificios emblemáticos e imponentes. Para que esos edificios se vuelvan colosos, requieren de las historias de las personas. Hoy hay dos espacios muy importantes que van a abrir sus puertas y las familias que se adentren van a correr por sus emociones y su pasión. 

Mikel Arriola l IMAGO7

“Desde esta temita hasta Santa Úrsula, cantemos el Cielito Lindo y que todo México y el mundo sepa quiénes somos los mexicanos cuando somos el futbol”, mencionó el dirigente ante la presencia de Gianni Infantino y Clara Brugada.

¿Qué dijo Emilio Azcárraga? 

Emilio Azcárraga recalcó sobre la reapertura del Estadio Banorte y el trabajo que conllevó la remodelación y reconoció las labores de cada uno de los colaboradores agregando que esto es un esfuerzo de todos.

“Después de estos tres, cuatro años de trabajo de obra en ese estadio, hoy puedo decirles a ciencia cierta que en este tipo de proyectos no se mueve un lápiz o un solo grano de arena sin la colaboración, el esfuerzo y la dedicación de miles de trabajadores”, mencionó.

Estadio Banorte | IMAGO7

Azcárraga resaltó que se tiene que creer para hacerse posible los objetivos: “Se requiere de creer en algo que nos lleve hacia un mismo objetivo para crear magia, para poder contar las historias de nosotros mismos que hemos vivido por generaciones.”

Estadio Banorte casi listo 

Por ahora, el Estadio Banorte solo falta afinar pequeños detalles, sobre todo estéticos; para ello trabajarán las 24 horas de los últimos días de cara al juego de este sábado. Las autoridades del Estadio Banorte están convencidas que los visitantes al juego de la Selección ante Portugal quedarán gratamente sorprendidos.

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