¿Quién era el aficionado que murió en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal?

La muerte de un aficionado en el Estadio Banorte, previo al partido entre México y Portugal este 28 de marzo de 2026, no solo conmocionó a los asistentes, sino que abrió una interrogante clave: ¿quién era la persona que perdió la vida en medio de un evento histórico?

El incidente ocurrió minutos antes del arranque del encuentro, durante la reinauguración del recinto rumbo al Mundial 2026.

La tragedia ocurrió minutos antes del arranque del partido en la reapertura del inmueble. / SSC

¿Quién era el aficionado fallecido en el Estadio Banorte?

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, informó que el hombre que murió dentro del estadio fue identificado como Adrián Gómez, de 26 años.

Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada de manera oficial por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya realiza las investigaciones correspondientes.

Autoridades capitalinas ya analizan las circunstancias del accidente dentro del recinto. / SSC

¿Cómo ocurrió la caída dentro del estadio?

De acuerdo con informes oficiales, el joven se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente, en el marco del partido de la Selección Mexicana.

Según el reporte de C4 Jiménez, una acompañante del joven relató que el joven fallecido se dirigía al baño dentro del estadio.

Sin embargo, al notar que el acceso por la rampa tomaría más tiempo, el hombre decidió intentar un atajo: se subió a un muro en la zona alta del inmueble y cayó aproximadamente 14 metros, lo que le provocó la muerte.

Lo que sería una fiesta futbolera terminó marcado por una tragedia. / SSC

Un partido histórico marcado por la tragedia

El incidente ocurrió minutos antes del arranque del México vs Portugal, partido que formaba parte de la reapertura del Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte— rumbo al Mundial 2026.

Estadio Banorte en el México vs. Portugal | @migueluk

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó empañada por un hecho que conmocionó a los asistentes y encendió la conversación en redes sociales.